Đừng đánh giá thấp khả năng lật ngược thế cờ của ông Trump

Tính đến hôm nay, 27-10 (giờ Việt Nam), là còn khoảng một tuần nữa cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra. Hầu hết các kết quả khảo sát cũng như ý kiến từ đa số chuyên gia đều dự đoán chiến thắng năm nay sẽ thuộc về ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, do chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra hướng giải quyết những khủng hoảng trong nước. Dù vậy, đừng đánh giá thấp cơ hội phút chót của ông Trump vì ông lâu nay vẫn luôn chứng minh mình là một nhân vật đầy bất ngờ và ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hỗ trợ ông.



Kinh tế khởi sắc bất ngờ

Theo tờ The Wall Street Journal, thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua có dấu hiệu khởi sắc khi các chỉ số quan trọng như chỉ số S&P 500, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones hay chỉ số Nasdaq Composite đều ghi nhận mức tăng nhẹ, bù lại cho hai tuần đầu tháng 10 ảm đạm do ông Trump nhiễm COVID-19. The Wall Street Journal cho rằng một phần lý do nằm ở khả năng Quốc hội sẽ thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 2.000 tỉ USD trước ngày bỏ phiếu 3-11.

Tại cuộc họp báo ngày 25-10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết vẫn đang phối hợp chặt với chính phủ ông Trump nhằm đưa gói cứu trợ tới tay doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. Bà Pelosi còn nhấn mạnh rằng tình thế hiện nay đang rất cấp bách nên không thể trì hoãn việc cứu trợ doanh nghiệp lâu hơn nữa. Phía Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm đa số cũng được cho là đang thảo luận nội bộ để đi đến quyết định cuối cùng. Tính đến sáng 26-10 (giờ Việt Nam), trang thống kê Wordometer cho biết Mỹ trong 24 giờ qua ghi nhận hơn 58.000 ca nhiễm COVID-19 mới - một con số kỷ lục. Tổng số ca nhiễm ở Mỹ đến nay đã vượt mốc 8,8 triệu ca, trong đó hơn 230.000 người tử vong.

Bên cạnh đó, dự kiến vào ngày 29-10 tới, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố dữ liệu kinh tế nước này trong quý III-2020. Giới phân tích dự báo trong quý III năm nay, GDP của Mỹ phục hồi kỷ lục 31,9%. Trước đó, trong quý II, Mỹ đón nhận tin sốc khi GDP lao dốc 31,4% do ảnh hưởng nghiêm trọng từ COVID-19.

Ngoài số liệu GDP quý III, số lượng hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần cũng là một chỉ số quan trọng mà nhà đầu tư quan tâm vì nó thể hiện tốc độ phục hồi của thị trường lao động. Theo tuyên bố mới đây của Bộ Lao động Mỹ, số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tính đến ngày 17-10 đã giảm xuống dưới mức 787.000, thấp hơn con số dự báo 875.000 của Dow Jones. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 3, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn 800.000.



Tổng thống Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử ở bang North Carolina (Mỹ) hôm 21-10. Ảnh: CNN

Lợi thế khảo sát của ông Biden không chắc chắn

Đài Fox News mới đây vừa công bố một báo cáo của Ngân hàng JPMorgan Chase cảnh báo ứng viên Biden và những người ủng hộ đảng Dân chủ không nên quá tự tin khi ông Biden vượt mặt ông Trump về tỉ lệ cử tri ủng hộ, bởi ông Trump vẫn có thể lật ngược thế cờ.

Cụ thể, các chuyên gia ở JPMorgan Chase nhận định thông qua việc phân tích lượng cử tri đã ghi danh bầu cho đại diện của hai đảng tại nhiều bang chiến địa, cử tri đang có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa nhiều hơn. Theo JPMorgan Chase, “những thay đổi về số cử tri đăng ký với mỗi đảng đã được chứng minh là một biến số rất quan trọng tác động tới kết quả những cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây”.

Trang tin Axios ngày 25-10 dẫn hai nguồn tin nội bộ Nhà Trắng khẳng định ông Trump dự định sẽ “thay máu” một loạt vị trí chủ chốt trong nội các nếu tái đắc cử vào tháng 11 tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel và Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray là những quan chức mà ông Trump có kế hoạch sa thải.

Ông Biden hiện đang dẫn trước ông Trump 9,2% về tỉ lệ ủng hộ trên toàn quốc, theo thống kê trung bình các cuộc thăm dò dư luận của trang RealClearPolitics. Tuy nhiên, ông Biden chỉ cách biệt với ông Trump ở mức 4,9% tại các bang chiến địa. Chẳng hạn tại bang Pennsylvania, một bang chiến địa đã nhiều lần bầu cho ứng viên đảng Dân chủ nhưng ông Trump từng giành chiến thắng năm 2016 với 44.292 phiếu phổ thông, đảng Cộng hòa từ đó đến nay đã thu hút thêm được gần 200.000 cử tri ủng hộ họ tại bang này. JPMorgan Chase cho rằng mức tăng này hé lộ khả năng trong cuộc bầu cử năm nay, ông Trump có thể giành được thắng lợi tại Pennsylvania với cách biệt ít nhất 240.000 phiếu.

Theo chuyên trang bầu cử Mỹ FiveThirtyEight, Pennsylvania mang ý nghĩa sống còn cho số phận chính trị của ông Trump và ông Biden, do đây là bang có mật độ dân số đông nhưng lại có tỉ lệ người ủng hộ mỗi đảng đồng đều nhất trong các bang chiến địa. FiveThirtyEight tính toán ông Trump và ông Biden có tỉ lệ đắc cử lần lượt là 81% và 91% nếu chiếm được cảm tình của cử tri bang Pennsylvania.

Xu hướng tương tự cũng diễn ra tại các bang chiến địa khác là Florida và North Carolina, khiến JPMorgan Chase tin rằng ông Trump chắc chắn sẽ giành thắng lợi tại những bang này với cách biệt cao hơn bốn năm trước.

Trong khi đó, tại bang New Mexico, JPMorgan Chase nhận định việc tăng số cử tri đảng Cộng hòa đã đăng ký bỏ phiếu sẽ khiến cuộc đua tranh ở bang này căng thẳng hơn nhưng chiến thắng tại đây cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ông Biden vì hầu như trong năm cuộc bầu cử tổng thống gần nhất, bang này luôn bầu cho ứng viên đảng Dân chủ. Còn ở bang Arizona, số cử tri đảng Dân chủ đăng ký bỏ phiếu tăng đột biến nhưng chiến thắng vẫn được dự báo sẽ thuộc về ông Trump cũng vì lý do là bang này trong năm cuộc bầu cử gần nhất luôn bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa.