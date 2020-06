Hội đồng lập pháp Hong Kong hôm 4-6 đã thông qua một đạo luật gây tranh cãi, theo đó sẽ coi việc xúc phạm quốc ca Trung Quốc là một tội hình sự, theo kênh Channel News Asia.

Các nghị sĩ Hong Kong hôm 4-6 bỏ phiếu và thông qua luật quốc ca với 41 phiếu thuận và một phiếu chống. Đạo luật sẽ chi phối việc sử dụng và hát quốc ca Trung Quốc.



Các thành viên của Hội đồng lập pháp Hong Kong chuẩn bị bỏ phiếu luật quốc ca Trung Quốc hôm 4-6. Ảnh: AFP/ ISAAC LAWRENCE)



Luật quy định những người xúc phạm quốc ca có thể bị phạt tối đa ba năm tù và đóng phạt lên tới 6.450 USD.

Luật cũng yêu cầu “tất cả cá nhân và tổ chức” nên thể hiện thái độ tôn trọng và trang nghiêm đối với quốc ca Trung Quốc, sử dụng và hát quốc ca vào những dịp thích hợp.

Cũng theo luật, học sinh tiểu học và trung học ở Hong Kong sẽ được dạy hát quốc ca, lịch sử cùng các nghi thức liên quan.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm 4-6, các nghị sĩ ủng hộ chính phủ Trung Quốc đã phủ quyết hầu hết thay đổi mà phe nghị sĩ đối lập đưa ra liên quan tới đạo luật quốc ca.

Các chính trị gia ủng hộ dân chủ cho rằng đạo luật quốc ca là dấu hiệu mới nhất cho thấy dự can thiệp ngày càng gia tăng của Bắc Kinh ở đặc khu Hong Kong.

Tuần trước, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết về xây dựng luật an ninh quốc gia ở Hong Kong. Luật an ninh này sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài tại Hong Kong.

Mỹ, Anh, Úc và Canada cũng như các nhóm nhân quyền quốc tế lo ngại rằng dự luật an ninh Hong Kong sẽ xói mòn các quyền tự do tại trung tâm tài chính toàn cầu này.

Hôm 29-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu chính phủ Mỹ bắt đầu đánh giá việc hủy bỏ các đối xử đặc biệt dành cho Hong Kong nhằm trừng phạt Trung Quốc.

Ông Trump còn tuyên bố Mỹ sẽ trừng phạt những cá nhân chịu trách nhiệm cho việc bóp nghẹt quyền tự do của Hong Kong.

Đáp lại, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nói rằng mức độ tự trị cao của TP sẽ không bị đe dọa bởi luật an ninh mới.