Iran đề xuất 'câu lạc bộ trừng phạt' với Nga, Trung đối phó Mỹ

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali hôm 21-7 đã kêu gọi Nga và Trung Quốc liên kết với Iran trong một câu lạc bộ chống trừng phạt của Mỹ nhằm khiến chính quyền Washington phải “trả giá đắt hơn” khi muốn làm suy yếu các đối thủ của mình.

Ông Jalali thúc giục Nga và Trung Quốc tăng cường hỗ trợ Iran, vốn trong hai năm qua đã phải vật lộn dưới chiến dịch "gây áp lực tối đa" của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Tehran.

Iran, Nga, Trung Quốc cần "liên thủ"



Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Kommersant hôm 21-7, Đại sứ Jalali nói rằng “đã đến lúc chúng ta tạo lập một câu lạc bộ các nước bị ảnh hưởng của lệnh trừng phạt”, và rằng các thành viên của nó “sẽ là những cường quốc có nền kinh tế phát triển là Nga, Trung Quốc và Iran”.



Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali. Ảnh: TEHRAN TIMES

Ông Jalali nói rằng Mỹ đang cố gắng làm suy yếu cả Nga và Trung Quốc, khẳng định hai nước này sẽ được hưởng lợi từ việc liên kết chặt chẽ hơn với Iran. “Họ muốn nước Nga yếu đi, Trung Quốc phải phụ thuộc về kinh tế và Iran trở thành thuộc địa của họ.Đó là lý do tại sao chúng ta cần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau và bổ sung cho nhau” – Đại sứ Iran nói.

Giới chức Iran đã cố gắng củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga và Trung Quốc trong nỗ lực đối phó chiến dịch gây áp lực tối đa của Tổng thống Trump.

Sau khi rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, vào năm 2018, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran trong nỗ lực buộc các nhà lãnh đạo tại Tehran đàm phán một thỏa thuận thay thế có quy định hạn chế hơn.

Trong gần hai năm qua, Nhà Trắng đã mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm tìm cách ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và làm suy yếu thêm chính thể ở Tehran. Hai bên đã nhiều lần tiến gần đến xung đột mở, đáng chú ý nhất là sau khi Mỹ ám sát Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani tại Iraq hồi tháng 1.

Giới chức Iran đã duy trì lập trường cứng rắn, khẳng định nước này sẽ vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Iran cũng liên tục kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, gần đây nhất là để giúp Iran đối phó đại dịch COVID-19 - và kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy lùi cái mà họ gọi là "khủng bố kinh tế".

Iran cũng đang đối phó tình trạng bất đồng chính kiến trong nước, một loạt vụ nổ bí ẩn tại các địa điểm quân sự và công nghiệp nhạy cảm, và những vấn đề kinh tế dai dẳng do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng các lệnh trừng phạt của Mỹ. Moscow bị được nhắm mục tiêu do các cáo buộc bao gồm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và hoạt động quân sự của họ ở Ukraine, trong khi Trung Quốc gần đây bị trừng phạt liên quan đến các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và việc áp đặt luật an ninh tại Hong Kong.

Ông Jalali nói với Kommersant rằng Tehran “có cái để cung cấp” cho Nga và Trung Quốc. "Chúng tôi có những cơ hội lớn và chúng tôi chỉ cần thể hiện ý chí chính trị và nỗ lực để phát triển tiềm năng này một cách đúng đắn" - ông nhấn mạnh.

"Chúng tôi là một quốc gia rộng lớn với dân số lớn và khá trẻ, chúng tôi có nhiều tài nguyên khoáng sản và công nghệ tiên tiến. Nếu chúng ta có các nỗ lực phối hợp, chúng ta sẽ vượt qua áp lực của Mỹ" – Đại sứ Jalili nói.



Ảnh minh họa hợp tác Iran, Nga, Trung Quốc. Ảnh: MUSLIM VILLAGE



Hợp tác dài hạn giữa Iran với Trung Quốc, Nga



Trước đó, vào ngày 5-7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết nước này chuẩn bị ký với Trung Quốc một thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm vốn sẽ mở đường cho Bắc Kinh đầu tư nhiều tỉ USD vào năng lượng và các lĩnh vực khác ở Iran.

Theo đề xuất dài 18 trang do The New York Times thu thập được, thỏa thuận sẽ cho phép mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong ngành ngân hàng, viễn thông, bến cảng, đường sắt và hàng chục dự án khác. Thỏa thuận cũng bao gồm làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác về mặt quân sự, cho phép Trung Quốc có chỗ đứng tại khu vực vốn là mối bận tâm chiến lược của Mỹ trong nhiều thập niên.

Theo hãng thông tấn IRNA, phát biểu khi đến Moscow hôm 21-7, Ngoại trưởng Zarif tuyên bố Iran sẵn sàng gia hạn thỏa thuận hợp tác kéo dài 20 năm với Nga và đây sẽ là vấn đề thảo luận trong chuyến thăm Nga lần này của ông. Iran và Nga đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện kéo dài 20 năm, vốn sẽ hết hạn vào tháng 3-2021.