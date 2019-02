IS hiện chỉ kiểm soát 700 mét vuông ở Syria

Đài CNN đưa tin một chỉ huy của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cho biết hôm 16-2, IS hiện kiểm soát một khu vực của Syria chỉ rộng 700 mét vuông.



SDF đã phát động một cuộc tấn công vào cuối tuần trước để hất cẳng IS khỏi vùng đất cuối cùng ở Syria, tại thị trấn nhỏ Baghouz Al-Fawqani ở phía đông nước này.

Chỉ huy Chia Kobani, người đứng đầu các hoạt động của SDF cho hay, các binh sĩ đã nắm được chốt cuối cùng của nhóm khủng bố nhưng tấn công chậm lại để tránh làm hại hàng ngàn thường dân đang bị IS giữ làm lá chắn sống.

SDF cũng đang hành động cẩn thận để giải thoát các tù nhân bị IS giam giữ, 10 tù nhân có thể được giải thoát trong một ngày gần đây.

"Một số người có thể ngạc nhiên rằng thị trấn Baghouz vẫn chưa bị thất thủ nhưng lại không tiếp tục nổ súng. Khu vực này nằm trong tầm bắn của binh sĩ SDF. Nhưng SDF đang di chuyển thận trọng vì có hàng ngàn thường dân đang bị giam giữ như lá sống", ông Kobani nói.

Trong vài ngày tới, không lâu nữa, SDF sẽ phát đi tin mừng cho khắp thế giới, đến tất cả người dân trong khu vực, người Kurd, người Ả Rập, người Assyria, tất cả người dân trong khu vực về sự kết thúc của nhóm khủng bố IS.

Khu vực hiện còn lại dưới sự kiểm soát của IS đã giảm từ 1.000 mét vuông vào 15-2. Trong thời kỳ đỉnh cao IS kiểm soát một khu vực có quy mô của Vương quốc Anh và cai trị hơn 10 triệu người.

Ông Kobani cho biết những nỗ lực của SDF vẫn chưa kết thúc khi đã loại bỏ sự hiện diện quân sự của IS. SDF sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo chống lại mầm mống và tàn dư của IS trong khu vực để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân.

Ông Kobani không nói rõ có bao nhiêu máy bay chiến đấu và thường dân được cho là vẫn còn ở trong thị trấn.

Trước khi cuộc tấn công cuối cùng bắt đầu, các quan chức SDF ước tính vẫn còn 1.500 dân thường và 500 máy bay chiến đấu IS nhưng khi cuộc tấn công diễn ra, rõ ràng con số thực tế còn cao hơn nhiều bao gồm một số thành viên “cứng” nhất, tàn nhẫn và có kinh nghiệm còn lại trong IS.

Một số trong những người được sử dụng làm lá chắn sống là vợ và con của những thành viên IS đó.



Phụ nữ và trẻ em đứng trên một cánh đồng sau khi chạy trốn khỏi khu vực Baghouz ở tỉnh Deir Ezzor phía Đông Syria vào ngày 12-2-2019. Ảnh: CNN



Trong khi đó, Mỹ tiếp tục đối mặt với những chỉ trích về kế hoạch rút quân đội Mỹ ra khỏi Syria, một động thái gây sốc cho các đồng minh khi được Tổng thống Donald Trump công bố vào tháng 12-2018.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 16-2, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo rằng quyết định của Mỹ có nguy cơ thúc đẩy vai trò của Nga và Iran trong khu vực.

Ngay sau đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã nói rằng quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria là "một sự thay đổi trong chiến thuật không phải là một sự thay đổi trong nhiệm vụ".

Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực. Mỹ nhận ra rằng nếu chỉ đơn giản đòi lại lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo là không đủ. Khi bước vào giai đoạn mới này, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các đồng minh để săn lùng tàn dư của IS bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào.

Một chỉ huy người Mỹ đang lãnh đạo cuộc chiến chống IS nói với CNN hôm 15-2 rằng ông không đồng ý với quyết định của ông Trump về việc rút quân ra khỏi Syria và cảnh báo rằng nhóm khủng bố rất khó bị đánh bại.

Ông Joseph Votel, vị tướng hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông cũng nói rằng các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở Syria chưa sẵn sàng tự mình xử lý mối đe dọa của IS. Nhà nước Hồi giáo vẫn có các nhà lãnh đạo, vẫn có máy bay chiến đấu, vẫn có tài nguyên, vì vậy sự hiện diện của quân đội Mỹ là cần thiết để tiêu diệt triệt để tổ chức khủng bố.

Người đứng đầu Cục Tình báo mật (SIS) của Anh, hay còn gọi là MI6, cũng cảnh báo hôm 15-2 rằng ngay cả khi IS sắp bị đánh bại lãnh thổ ở Syria, nó đã "xoay sở và biến đổi thành một mối đe dọa bất đối xứng, truyền thống hơn".

Phát biểu bên lề hội nghị Munich ông Alex Younger, Chánh Văn phòng Tình báo nước ngoài của Anh, nói thêm rằng sự hồi sinh của Al Qaeda tại các khu vực không được kiểm soát của Syria cũng đặt ra một mối đe dọa.