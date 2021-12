Hôm 21-12, Trung tâm y tế Soroka ở Israel xác nhận ca tử vong đầu tiên ở nước này do biến thể Omicron gây ra, kênh Channel News Asia đưa tin

Trung tâm y tế Soroka thuộc thành phố Beersheba cho biết bệnh nhân 60 tuổi này đã có những bệnh nền nặng từ trước và qua đời vào hôm 20-12 sau hai tuần điều trị COVID-19.

Thông báo của bệnh viện cho biết lý do tử vong của bệnh nhân này chủ yếu là do những bệnh nền chứ không phải do nhiễm trùng đường hô hấp phát sinh do virus SARS-CoV-2.

Theo hai tờ báo Israel là The Times of Israel và Ynet, bệnh nhân này đã được tiêm hai liều vaccine.



Một nhân viên y tế tại trung tâm y tế Sheba, Israel. Ảnh: REUTERS

Ngay sau khi ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong do Omicron, Israel gấp rút chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư cho dân, ưu tiên tiêm trước những người trên 60 tuổi.

Một hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế đã đưa ra khuyến nghị tiêm liều thứ tư và được Thủ tướng Naftali Bennett hoan nghênh ngay lập tức vì đó là "tin tuyệt vời sẽ giúp chúng ta vượt qua làn sóng Omicron đang lan rộng khắp thế giới".

Mặc dù quyết định này đang chờ cơ quan chức trách của Israel duyệt chính thức, ông Bennett kêu gọi người Israel tiêm liều thứ tư càng sớm càng tốt. Ông nói: "Thông điệp của tôi là đừng lãng phí thời gian, hãy đi tiêm phòng".

Cũng vào hôm 21-21, Bộ Y tế nước này cũng cho biết có ít nhất 340 ca nhiễm Omicron ở Israel.

Văn phòng Thủ tướng Naftali Bennett cho biết chính phủ Israel đã phê duyệt giảm 50% số nhân viên văn phòng khu vực công, khuyến khích làm việc từ xa, ngăn lây nhiễm COVID-19.

Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cho biết ông đã ra lệnh cho một bộ phận chỉ huy nước này tiến hành những biện pháp phòng dịch, chuẩn bị cho trường hợp có 5.000 ca nhiễm mỗi ngày.