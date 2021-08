Hướng đi cụ thể nào cho quan hệ Mỹ - Taliban vẫn còn đang được xem xét. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc Mỹ can dự sâu hơn với Taliban là điều cần thiết bởi sự thật phe này đang là thế lực kiểm soát gần như toàn bộ Afghanistan và sẽ là lực lượng quan trọng chống lại các nhóm khủng bố lẻ tẻ. THE NEW YORK TIMES