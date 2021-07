Ông Blinken sẽ bàn gì ở Ấn Độ?

Theo báo Hindustan Times, trong hai ngày 27 và 28-7 tại New Delhi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp Thủ tướng Narenda Modi, Ngoại trưởng S Jaishankar và Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval. Một trong các chủ đề chính sẽ được bàn đến trong các cuộc gặp là về an ninh AĐD-TBD, các quan chức cũng sẽ bàn về nội dung kỳ họp sắp tới của nhóm bộ tứ vào tháng 10 ở Mỹ.

Hindustan Times nhấn mạnh rằng chuyện ông Blinken bàn nội dung AĐD-TBD với phía Ấn Độ đặc biệt đáng lưu ý trong bối cảnh TQ đang có nhiều hành động gây hấn ở biên giới với Ấn Độ và ở Biển Đông.

Với Ấn Độ, gặp ông Blinken là một sự kiện rất có ý nghĩa khi nước này và TQ đang căng thẳng về vấn đề tranh chấp biên giới và trước đó đã làm rõ với TQ rằng mình sẽ không khoan nhượng về chuyện này.