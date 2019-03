Biết gì về Kylie Jenner, nữ tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới?

Trong danh sách tỷ phú hàng năm được công bố ngày 5-3, tạp chí Forbes đã vinh danh nàng hot girl 21 tuổi nhà Kardashian là nữ tỉ phú tự thân trẻ nhất trong lịch sử với khối tài sản ước tính một tỉ USD.

Kylie Jenner thậm chí vượt mặt nhà sáng lập facebook Mark Zuckerberg (người trước đó là tỉ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 23) để đạt mức tài sản 10 con số nhanh nhất, và cô cũng là người phụ nữ đầu tiên làm được điều trên.

Cô chủ đế chế mỹ phẩm Kylie Cosmetics xếp thứ 2.051 trong danh sách 2.153 người giàu nhất thế giới. Trong đó, Jeffrey B. Bezos, ông chủ Amazon và báo The Washington Post, cùng nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates tiếp tục giữ vững hai vị trí đầu từ tạp chí danh tiếng này.

Có nhiều yếu tố khi bàn về sự thành công của Kylie, tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên công chúng lại dồn sự chú ý hơn cả về cụm từ “tự thân” dành cho cô.

Phản ứng tương tự xảy ra khi Forbes chọn Kylie làm ngôi sao trang bìa cho danh sách người phụ nữ tự thân làm giàu đứng đầu Mỹ năm 2018, họ cho rằng điều này không công bằng khi cụm từ trên được ưu ái dành cho nàng hotgirl, khi bản thân cô sinh ra trong gia đình Kardashian giàu có và vô cùng nổi tiếng.



Gia đình Kardashian. Ảnh: GETTY

Trong trường hợp Kylie, cô đã có bước đệm xa hơn những người khác. Sinh năm 1997, Kylie là con gái út của Caitlyn Jenner, vận động viên đạt huy chương vàng Olympic năm 1976 và Kris Jenner, vợ cũ luật sư Robert Kardashian, được biết đến nhiều nhất vì bào chữa cho vận động viên OJ Simpson trong vụ án giết người năm 1995.

Kylie lớn lên cùng với loạt phim thực tế ăn khách dành cho gia đình Keeping Up With The Kardashians vào năm 2007, chương trình được công chiếu tám tháng sau khi một đoạn băng sex cũ của chị gái cô là Kim Kardashian bị rò rỉ trên Internet.

Là một trong những nhân vật dẫn đầu thế hệ Instagram, cô tận dụng sự nổi tiếng của mình ra mắt các dòng sản phẩm và phụ kiện với Pacsun và Steve Madden. Cuối năm 2015, cô gái trẻ nhất nhà Jenner lên kế hoạch ra mắt Kylie Lip Kit, bộ son môi và chì kẻ môi trở thành nền tảng thành công của Kylie Cosmetic.



“Đây là sức mạnh của mạng xã hội. Tôi cần phải có độ tiếp cận rộng rãi trước khi bắt đầu làm bất cứ điều gì”, Kylie chia sẻ với Forbes. Được biết cô hiện có hơn 175 triệu người theo dõi trên Instagram, Snapchat, Facebook và Twitter.

Từ một nàng hot girl tập tành start-up nhãn hiệu mỹ phẩm nhỏ, Kylie Cosmetic đã biến chúng thành đế chế toàn cầu, tất cả có thể giải thích qua cơn sốt đôi môi hoàn hảo của cô nàng xinh đẹp này.

Năm 2014, công chúng chứng kiến sự lột xác của Kylie qua hình ảnh một bờ môi căng mọng, gợi cảm khác hoàn toàn so với trước đây. Đáp lại, cô hoàn toàn phủ nhận chuyện trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, mà do sự khác biệt của cách trang điểm.



Ảnh: GETTY

Đôi môi của Kylie nổi tiếng đến nỗi đã có hẳn một xu hướng Kylie Lip Challenge rầm rộ trên mạng xã hội. Chỉ khi đến tháng 5 năm 2015, cô mới thừa nhận rằng mình đã dùng phương pháp làm đầy môi tạm thời để có được đôi môi quyến rũ như hiện tại.

Cùng với sức nóng của mình và bản năng kinh doanh được thừa hưởng từ mẹ, Kylie bắt đầu kế hoạch kinh doanh triệu đô. Kết quả là 15.000 bộ son môi đã được tẩu tán chỉ một phút trong ngày đầu ra mắt.

Giờ đây, hãng mỹ phẩm của Kylie đã mở rộng ra 500.000 bộ sản phẩm cho môi cùng những sản phẩm trang điểm khác. Nhờ sự kết hợp với hãng làm đẹp Ulta năm ngoái, cô đã kiếm thêm cho bản thân 360 triệu USD.