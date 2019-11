Ma cà rồng bất ngờ 'quảng bá' chiến dịch vaccine của Nga

Không có gì đáng bàn về chương trình này nếu như trong đoạn video không phải là .... một chú ma cà rồng cùng cô con gái nhỏ có răng nanh của mình.



Hình ảnh trong đoạn video đăng tải bởi cơ quan Y tế của thủ đô Moscow.





Trong một lần đi khám, hai "bệnh nhân" quỷ hút máu hỏi bác sĩ liệu họ có thể uống máu từ những người không được tiêm phòng hay không. Sau khi trả lời rằng điều đó có thể rất nguy hiểm, vị bác sĩ nói về những lợi ích của việc tiêm phòng.

Thấy thế, ma cà rồng cha hỏi: "Đây là lý do tại sao một số cha mẹ từ chối đưa con họ đi tiêm vaccine, để ngăn chúng tôi cắn con họ?".



Đoạn video kết thúc với thông điệp kêu gọi các bậc cha mẹ cho con đi tiêm chủng.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNICEF đã cảnh báo hồi tháng 7 rằng tỷ lệ tiêm chủng trên toàn thế giới đã giảm một cách nghiêm trọng mà sự nghi ngờ về tác dụng của vaccine là một trong những nguyên nhân.



WHO cũng cho biết vào tháng 8 rằng các trường hợp mắc bệnh sởi đang tăng vọt ở châu Âu và đã báo động về tỷ lệ tiêm chủng.



Nga nằm trong số bốn quốc gia - cùng với Ukraine, Kazakhstan và Georgia - là nơi ghi nhận 78% trường hợp mắc bệnh sởi trong sáu tháng đầu năm 2019.



Phong trào chống vaccine đã được kích động bởi những tuyên bố sai lệch rằng tiêm chủng có thể gây ra nhiều bệnh như tự kỷ, tờ The Moscow Times cho biết.