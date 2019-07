Người đàn ông treo thưởng nhà, đất cho ai tìm được chó cưng

Sau nhiều tháng tìm kiếm chú chó cưng Chihuahua đã mất của mình, một người đàn ông tuyệt vọng sống ở thành phố Tucson, bang Arizona, Mỹ đã tuyên bố rằng ông sẽ trao tặng căn nhà và mảnh đất của mình cho bất cứ ai tìm được con chó cưng của ông, New York Post đưa tin.



Sự việc của ông Eddie khiến nhiều người cảm động sau khi một bức ảnh ông Eddie đang cầm trên tay hình chụp Jenny lan tràn mạng xã hội. Ảnh: FACEBOOK



Ông Eddie Collins đã để lạc mất Jenny, con chó cưng vô cùng yêu quý của ông hồi tháng 4. Từ đó đến nay, ông đã tìm kiếm con chó nhỏ bé bỏng trong vô vọng. Ông đi kiếm nó ở bất cứ nơi đâu mà ông nghĩ ra, dán áp phích khắp thành phố Tucson và lảng vảng quanh chuồng của Jenny mỗi ngày để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội mong manh nào.

Thế nhưng, số phận mãi không chiều lòng Eddie khi bao nỗ lực của ông chẳng được đền đáp. Đau buồn vì mất cún cưng, ông quyết chí “làm liều” với tuyên bố treo thưởng số tài sản “kếch xù” bao gồm phân xưởng, căn hộ một phòng ngủ lẫn mảnh đất mà mình đang sinh sống cho người tìm được Jenny.



"Tôi đã tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi, tôi đi tìm Jenny hàng ngày. Tôi đã tìm từ trại nuôi nhốt chó hoang đến tổ chức bảo vệ động vật. Tôi sẵn sàng dâng tặng nhà cửa, đất đai, xe cộ và cả phân xưởng của mình cho người mang được Jenny về đây, tuyệt đối không lắm miệng nửa lời. Chỉ cần con yêu của tôi quay về thôi", ông Eddie Collins nói với News 4 Tucson.



Sự việc của ông Eddie khiến nhiều người cảm động sau khi một bức ảnh ông Eddie đang cầm trên tay hình chụp Jenny kèm tin nhắn có nội dung:

Bạn đã từng gặp qua tôi chưa? Tôi bị bắt cóc ở cửa hàng Circle K, giờ bố đang mong tin tôi lắm. Chỉ cần đưa tôi về nhà, bố tôi sẽ tặng bạn căn nhà ông ấy đang ở, kèm theo mảnh đất và phân xưởng sản xuất làm quà cảm ơn. Nếu bạn biết tôi đang ở đâu, xin hãy giúp tôi bình an về với vòng tay bố, mọi thứ trên kia sẽ là của bạn. Tôi tên Jenny”.