Theo kênh Channel News Asia, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Andrew Bremberg cho biết nước này hoan nghênh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra kỹ lưỡng về nguồn gốc COVID-19 tại Trung Quốc.

"Chúng tôi hoan nghênh việc điều tra của WHO. Khảo sát khoa học là một bước đi thiết yếu để chúng ta có thể hiểu sâu và rõ cách mà chủng virus này đã lây lan ra toàn thế giới" - theo ông Bremberg.



Ông Andrew Bremberg phát biểu tại một sự kiện ở Maryland (Mỹ) hồi tháng 2-2017. Ảnh: REUTERS

Sáng sớm 10-7, một chuyên gia dịch tễ học và một chuyên gia về y tế động vật của WHO đã đến Trung Quốc để tìm hiểu và xác định nguồn động vật chứa chủng virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

WHO cho biết đội chuyên gia này sẽ ở lại Bắc Kinh vào cuối tuần vì họ là những người đặt nền móng cho một nhiệm vụ cao cả hơn, đó là nhằm vào việc nhận biết được cách thức virus này truyền từ động vật sang người.

Đại sứ Bremberg nói rằng Mỹ mong chính phủ Trung Quốc “sẽ cho phép đội ngũ chuyên gia (của WHO) được tiếp cận đầy đủ với nguồn dữ liệu, mẫu vật và các vùng địa phương, và hãy chờ đợi những báo cáo chuẩn xác mà đội ngũ chuyên gia này cung cấp.”

Đây là sự ủng hộ đầy bất ngờ, vì chính WHO đã từng phải đối mặt với chỉ trích dữ dội của Mỹ do cách mà tổ chức này xử lý khủng hoảng. Tổng thống Donald Trump chỉ trích WHO xử lý vụng về thời điểm bùng phát đại dịch và không khác gì một "con rối của Trung Quốc."

Ngày 7-7, Mỹ chính thức rút khỏi WHO, đúng như lời đe dọa của Tổng thống Trump rằng sẽ tước đi nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này, kênh Channel News Asia cho biết.

WHO đã lập một ban hội thẩm độc lập vào ngày 9-7 để xét duyệt lại cách mà tổ chức này đã ứng phó trong thời gian đại dịch diễn ra.

Hiện COVID-19 đã giết ít nhất 556.000 người và lây nhiễm nhiều hơn 12.400.000 người kể từ nó xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm ngoái.