Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đang tìm kiếm câu trả lời từ các quan chức Kazakhstan rằng tại sao họ lại phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng an ninh do Nga dẫn đầu để giải quyết tình trạng bất ổn trong nước.

Trả lời phỏng vấn đài CNN hôm 9-1, ông Blinken cho hay chính quyền Mỹ “có những câu hỏi thực sự về lý do tại sao Kazakhstan lại gọi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu đến giúp đỡ".

"Chúng tôi đang yêu cầu họ làm rõ điều đó” - Ngoại trưởng Mỹ nói.

Cùng ngày, Kazakhstan cho biết họ đã ổn định được tình hình trên khắp đất nước sau khi cuộc bạo lực đẫm máu nhất trong suốt 30 năm qua bùng phát ở nước này, thêm rằng quân đội của liên minh quân sự do Nga dẫn đầu hiện đang canh gác "các cơ sở chiến lược".



Quân đội Kazakhstan có mặt tại quảng trường chính, nơi hàng trăm người biểu tình chống lại chính phủ ở TP Almaty, ngày 6-1. Ảnh: REUTERS

Nhận được lời kêu gọi của Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev, phía Nga đã gửi quân đến nước này vào tuần trước, trong khi chính phủ Kazakhstan cũng đồng ý cho phép sử dụng vũ lực để dập tắt cuộc bạo loạn.

Nói về động thái này, Ngoại trưởng Blinken đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Kazakhstan: "Lệnh bắn giết người biểu tình là sai và cần được hủy bỏ".

Trước đó, hôm 7-1, ông Blinken cho biết Kazakhstan có thể sẽ gặp khó khăn trong việc làm sao để quân đội Nga ra khỏi đất nước một khi tình hình được kiểm soát.

“Bài học mà chúng ta rút ra được trong khoảng thời gian gần đây chính là một khi có người Nga ở trong nhà bạn, đôi khi rất khó để khiến họ rời đi” - Ngoại trưởng Mỹ nói.

Những nhận định của ông Blinken đã khiến Moscow giận dữ và đáp trả hôm 8-1 rằng Washington nên suy nghĩ về những can thiệp của chính họ trước đây ở các nước như Iraq.

"Nếu ông Antony Blinken yêu thích các bài học lịch sử đến vậy, ông ấy nên tính đến những điều sau: Khi người Mỹ ở trong nhà bạn, rất khó để bạn sống sót và không bị cướp hoặc cưỡng hiếp" - Bộ Ngoại giao Nga đáp trả phát ngôn của ông Blinken.

Cơ quan này đồng thời khẳng định việc triển khai quân đội là một phản ứng hợp pháp đối với yêu cầu của Kazakhstan về sự hỗ trợ từ CSTO, hãng Reuters đưa tin.