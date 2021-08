Ngày 17-8, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan xác nhận Taliban đã tịch thu một lượng lớn vũ khí, thiết bị quốc phòng Mỹ trao cho lực lượng an ninh Afghanistan, theo hãng tin Sputnik.



Cụ thể, ông Sullivan cho biết Taliban đã thu được "một lượng lớn" thiết bị quân sự của Mỹ mà lực lượng an ninh Afghanistan bỏ lại kể từ khi nhóm giành được quyền kiểm soát Afghanistan.



Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AP

Trước các phóng viên, ông Sullivan nói ông không biết tất cả các vũ khí quân sự đang ở đâu, nhưng chắc chắn một phần lớn trong số đó đã rơi vào tay Taliban.



"Tôi không nghĩ Taliban sẽ dễ dàng giao lại số vũ khí đó cho chúng tôi tại sân bay" - ông nói.



Tuy nhiên, ông Sullivan từ chối bình luận về tình trạng của Tổng thống Afghanistan - ông Ashraf Ghani. Ông nói rằng tại thời điểm này ông Ghani không còn là một nhân tố quan trọng ở Afghanistan nữa vì nhà lãnh đạo này từ chức và trốn khỏi đất nước khi Taliban tiến đến thủ đô Kabul.