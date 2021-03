Myanmar: 114 người biểu tình thiệt mạng trong một ngày

Đài CNN dẫn thống kê của trang tin độc lập Myanmar Now cho biết ít nhất 114 người đã thiệt mạng trên khắp Myanmar hôm 27-3, khi quân đội tiếp tục trấn áp người biểu tình.

Các vụ giết người xảy ra tại 44 thị trấn và TP của Myanmar. Đây là ngày chết chóc nhất kể từ khi nổ ra chính biến và biểu tình hồi tháng 2.

CNN cho biết không thể xác minh độc lập con số trên.

Theo kênh Channel News Asia, sự kiện chết chóc này diễn ra vào Ngày Lực lượng vũ trang Myanmar. Tại lễ duyệt binh tại thủ đô Naypyidaw để kỷ niệm sự kiện này, Thống tướng General Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar nói rằng quân đội sẽ bảo vệ người dân và nền dân chủ.

“Hôm nay giống như một ngày cách mạng đối với chúng tôi”

Trước đó, cổng thông tin Myanmar Now cho biết 91 người biểu tình đã bị lực lượng an ninh Myanmar bắn chết trên khắp Myanmar. Thông tin này do một nhà nghiên cứu độc lập giấu tên ở TP Yangon đưa ra. Đây là người chuyên tổng hợp số người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar gần với thời gian thực.



Lốp xe cháy trên đường phố khi các cuộc biểu tình phản đối chính biến ở Myanmar tiếp tục vào ngày 27-3. Ảnh: REUTERS

Truyền thông địa phương đưa tin một cậu bé khoảng năm tuổi nằm trong số ít nhất 29 người thiệt mạng ở TP Mandalay. Tại TP Yangon, ít nhất 24 người thiệt mạng, Myanmar Now cho biết.

“Hôm nay là một ngày đáng xấu hổ đối với lực lượng vũ trang Myanmar” – Tiến sĩ Sasa, phát ngôn viên CRPH (viết tắt của cụm từ tiếng Anh Ủy ban Đại diện Pyidaungsu Hluttaw), một nhóm chống quân đội do các nghị sĩ bị phế truất thành lập, nói trên một diễn đàn trực tuyến.

Ít nhất bốn người thiệt mạng khi lực lượng an ninh nổ súng vào đám đông đang biểu tình bên ngoài một đồn cảnh sát ở thị trấn Dala, ngoại ô Yangon vào sáng 27-3, The Myanmar Now cho biết. Cũng theo cổng thông tin này, ít nhất 10 người bị thương.

Ba người, trong đó có một thanh niên đang chơi cho đội đóng đá U-21 của địa phương bị bắn và tử vong trong một cuộc biểu tình ở quận Insein thuộc Yangon, nguồn tin của Reuters cho biết.

Một em bé đang chơi trên đường ở một thị trấn phía bắc Yangon đã bị trúng đạn cao su vào mắt khi cảnh sát khai hỏa vào những người biểu tình gần đó. Em bé đã được cha mẹ khẩn trương đưa vào bệnh viện.

Xa hơn về phía bắc gần nhà tù Insein, một cuộc biểu tình nơi những người biểu tình đội mũ bảo hiểm và che chắn bằng rào chắn bao cát, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi binh sĩ bắt đầu nổ súng.

Ít nhất một người thiệt mạng là sĩ quan cảnh sát Chit Lin Thu (21 tuổi), người đã tham gia phong trào phản đối chính biến.

“Con tôi bị bắn vào đầu và tử vong tại nhà. Tôi vô cùng đau buồn nhưng lúc này tôi tự hào về con trai mình” – người cha tên Joseph của anh nói với AFP.

Bạo lực nổ ra trên khắp khu vực Mandalay khi lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình, khiến ít nhất chín người tại bốn TP khác nhau thiệt mạng. Một trong số đó là bác sĩ ở Wundwin và một cô bé 14 tuổi ở Meiktila, theo các nhân viên cứu hộ tại hiện trường.

“Bốn người đàn ông được đưa tới chúng tôi đã tử vong” – một nhân viên cấp cứu tại TP Mandalay nói với AFP khi cô cố gắng điều trị hàng chục người bị thương.



Một cuộc diễu hành vào Ngày Lực lượng vũ trang Myanmar hôm 27-3. Ảnh: REUTERS



Một người biểu tình ở Myingyan, người chứng kiến một người đàn ông thiệt mạng khi ông bị bắn vào cổ, cho biết số người thiệt mạng có thể tăng lên khi lực lượng an ninh tiếp tục nổ súng trên khắp TP.

“Hôm nay giống như một ngày cách mạng đối với chúng tôi” – người này nói.

Tại bang Shan ở đông bắc Myanmar, lực lượng an ninh nổ súng vào các sinh viên đại học, khiến ít nhất ba người thiệt mạng. Trong khi đó, tại TP du lịch Bagan, một cuộc tuần hành qua một ngôi chùa cổ trở nên hỗn loạn khi một hướng dẫn viên du lịch tham gia tuần hành bị bắn chết.

Trong khi đó, Liên minh Quốc gia Karen, một trong hai chục nhóm vũ trang dân tộc của Myanmar, cho biết họ đã tấn công một đồn quân sự gần biên giới với Thái Lan, giết chết 10 người, trong đó có một trung tá. Nhóm này cũng mất một thành viên.

Những con số tử vong hôm 27-3 sẽ đưa số người dân được cho thiệt mạng kể từ ngày chính biến 1-2 lên hơn 400 người, theo Reuters.

Phía quân đội Myanmar không phản hồi về những thông tin trên.

Mỹ, Anh, EU lên án

Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar lên án chính quyền quân sự Myanmar “sát hại” dân thường hôm 27-3.

“Lực lượng an ninh Myanmar đang sát hại dân thường không vũ trang, trong đó có trẻ em, chính những người họ đã thề sẽ bảo vệ. Đây không phải là hành động của lực lượng quân đội hay cảnh sát chuyên nghiệp” – tuyên bố đăng trên tài khoản Facebook của Đại sứ quán Mỹ.



Trung tâm văn hóa Mỹ tại TP Yangon (Myanmar) sau khi bị tấn công hôm 27-3. Ảnh: REUTERS



Trước đó, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar cho biết có tiếng súng bắn vào trung tâm văn hóa Mỹ tại Yangon.

“Chúng tôi có thể xác nhận những phát súng được bắn vào Trung tâm Mỹ ở Yangon hôm 27-3. Không ai bị thương. Chúng tôi đang điều tra vụ việc” – phát ngôn viên Aryani Manring của Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar cho biết.

Mỹ đã lên án gay gắt việc quân đội Myanmar tiến hành chính biến, sát hại hàng trăm người biểu tình phản đối chính biến.

“Ngày lực lượng vũ trang Myanmar lần thứ 76 này sẽ được ghi nhớ là một ngày khủng bố và hổ thẹn. Sát hại dân thường không vũ trang, trong đó có trẻ em là hành động không thể nào bào chữa được ” – phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Myanmar nói.

Ngoài Mỹ, EU, Anh cũng lên án việc lực lượng an ninh Myanmar sát hại dân thường không vũ trang hôm 27-3. Anh nói rằng lực lượng an ninh Myanmar đã tự làm xấu mặt mình khi bắn vào dân thường không vũ trang.

Myanmar chìm trong khủng hoảng kể từ khi các tướng lính lật đổ và bắt giữ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi hồi tháng 2. Sự việc dẫn tới làn sóng biểu tình quy mô lớn, yêu cầu đưa Myanmar quay trở lại nền dân chủ.

Lực lượng an ninh ngày càng tăng cường trấn áp người biểu tình bằng vũ lực sát thương trong những tuần gần đây, xịt hơi cay, sử dụng đạn cao su và đạn thật để dập tắt biểu tình.

Một thông điệp phát trên đài truyền hình nhà nước cảnh báo người trẻ không tham gia những gì được gọi là “phong trào bạo lực” chống lại chính phủ quân sự.

“Hãy rút ra bài học từ những người đã chết một cách tàn bạo. Đừng để chết trong vô ích” – thông điệp cảnh báo.

Theo nhóm giám sát Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân chính trị, khoảng 330 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối chính biến, trong đó có một lượng lớn người thiệt mạng do những phát súng trực diện từ lực lượng an ninh và hơn 3.000 người bị bắt.

Phong trào biểu tình còn bao gồm các cuộc đình công của công chức trên diện rộng, khiến nhiều hoạt động cơ bản của chính phủ bị đình trệ.

Phong trào biểu tình cùng với đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng tới nền kinh tế Myanmar. Ngân hàng Thế giới cảnh báo nước này đối mặt với sự sụt giảm GDP nghiêm trọng 10% trong năm 2021.