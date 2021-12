Theo báo cáo Tổng quan về tình hình nhân đạo toàn cầu năm 2022 của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo thuộc Liên Hợp Quốc (OCHA) công bố trên trang web gho.unocha.org tháng 12, khả năng lớn số người cần được cứu trợ nhân đạo trong năm 2022 sẽ tăng 17% so với năm 2021.





Phụ nữ và trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong nạn đói. Ảnh: REUTERS



Cụ thể, năm 2022 sẽ có đến 274 triệu người cần được hỗ trợ nhân đạo, so với 235 triệu người năm 2021 và là con số cao nhất trong nhiều thập niên qua trong bối cảnh thế giới đang phải chiến đấu với nạn đói tồi tệ nhất thế kỷ.

Một trong những nguyên nhân chính là vì tình trạng mất an ninh lương thực, khiến số người có nguy cơ bị đói tăng 60% so với trước đại dịch COVID-19. Thời điểm hiện tại ước tính có 45 triệu người ở 43 nước có nguy cơ bị đói, tăng cao so với 27 triệu người của năm 2019.