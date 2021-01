Nghị sĩ Dân chủ mặc áo giáp tới lễ nhậm chức của ông Biden

Phóng viên Sarah Ferris của trang tin Politico tiết lộ dường như vẫn còn bị hoảng sợ về vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6-1, một số thành viên đảng Dân chủ đã mặc áo giáp chống đạn bên trong áo khoác của họ khi tới dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden hôm 20-1.



Binh sĩ rời khỏi khu vực Điện Capitol sau lễ nhậm chức của ông Joe Biden hôm 20-1. Ảnh: Brandon Bell/REUTERS



Đài ABC News và một số cơ quan thông tấn báo chí khác cũng đăng tải thông tin này song không có thông tin cụ thể quan chức nào đã mặc áo giáp.

Lễ nhậm chức của ông Biden hôm 20-1 diễn ra suôn sẻ và không gặp bất kỳ sự cố an ninh nào. Các biện pháp đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức năm nay được siết chặt chưa từng có, hàng rào thép gai bao quanh Điện Capitol, chốt kiểm soát cảnh sát được thiết lập và các sự kiện công cộng như lễ duyệt binh truyền thống bị hủy do COVID-19.

Khoảng 25.000 lính Vệ binh quốc gia được triển khai tới thủ đô Ứahington D.C. Đây là sự hiện diện đông đảo nhất của lực lượng Vệ binh quốc gia tại thủ đô kể từ tháng 5-1865.

Các thành viên Dân chủ như Thị trưởng thủ đô Muriel Bowser, nghị sĩ Jason Crow và nghị sĩ Steve Cohen kêu gọi kiểm tra cẩn thận để đảm bảo không có thành phần khủng bố chống lại ông Biden trong hàng ngũ bảo vệ.

Một số người dùng mạng xã hội nhận xét việc một số nghị sĩ mặc áo chống đạn tới lễ nhậm chức là việc làm không cần thiết. Trong khi đó, một số ý kiến lại cho rằng đây không phải là hành động cẩn thận quá mức mà là bằng chứng cho thấy mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa.

Phóng viên Deanna Allbrittin của đài truyền hình Orlando nói rằng đây là lời nhắc nhở rằng các nghị sĩ Mỹ có thể đã gặp nguy hiểm tới tính mạng trong cuộc bạo loạn hôm 6-1.

Mối đe dọa này được cho là đủ hợp pháp để các thành viên quốc hội được phép mua áo giáp bằng công quỹ.

Nỗi lo sợ về cuộc bạo loạn ngày 6-1 không chỉ giới hạn trong thành viên Dân chủ. Phóng viên Philip Rucker của tờ Washington Post cho biết nghị sĩ Cộng hòa Peter Meijer ở bang Michigan, một trong những người bỏ phiếu luận tội ông Trump quyết định mua áo chống đạn vì “tính mạng ông đang gặp nguy hiểm”.