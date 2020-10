Nhà Trắng đang cố giấu bệnh tình của ông Trump?

Tổng thống Donald Trump đã trải qua một giai đoạn "rất đáng lo ngại" hôm 2-10 và sắp sửa đối mặt với hai ngày tới rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19 tại một bệnh viện quân đội, hãng tin AP dẫn thông tin từ Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho hay.

Nhiều thông tin về sức khỏe tổng thống chưa được làm rõ



Trái ngược với những thông tin khả quan trước đó về bệnh tình của tổng thông, các bác sĩ đã không tiết lộ rằng ông Trump đã phải thở oxy tại Nhà Trắng trước khi nhập viện.



Thông tin thay đổi và đôi khi mâu thuẫn đã tạo ra một cuộc khủng hoảng tín nhiệm cho Nhà Trắng vào thời điểm quan trọng này, khi thông tin sức khỏe của tổng thống và ban lãnh đạo quốc gia không được công bố.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn còn phải nằm viện một thời gian và cuộc bầu cử tổng thống vẫn chưa có kế hoạch thay đổi. Tình trạng sức khỏe của ông Trump hiện nay vẫn đang được người dân Mỹ lo lắng theo dõi.



Bác sĩ Conley tại cuộc họp báo hôm 3-10. Ảnh: AP



Sức khỏe của tổng thống được xem là một vấn đề an ninh quốc gia, có tầm quan trọng không chỉ đối với chính phủ Mỹ mà còn đối với các quốc gia khác trên thế giới.



Tại cuộc họp báo ngắn hôm 3-10, Tư lệnh Hải quân, bác sĩ Sean Conley, người đang trực tiếp điều trị cho ông Trump và các bác sĩ khác đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về tình hình của tổng thống cho mọi người.



Ông Conley liên tục từ chối cho biết liệu tổng thống có cần thở oxy hay không. Ông cũng từ chối chia sẻ chi tiết bệnh tình tổng thống bao gồm việc ông Trump bị sốt cao như thế nào trước khi thân nhiệt tổng thống trở lại mức bình thường.

Ông Conley chỉ tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng COVID-19 vào chiều 1-10, sớm hơn so với thông tin được đưa ra trước đây.



“Hôm 1-10 tổng thống không có thở oxy. Ngày 2-10 khi chúng tôi ở đây, ông ấy cũng chưa cần thở oxy" - ông Conley nói.



Tuy nhiên, theo một người có thông tin về tình trạng sức khỏe của tổng thống Mỹ thì ông Trump đã được cho thở oxy tại Nhà Trắng vào sáng 2-10, trước khi được trực thăng chở đến bệnh viện quân sự vào chiều tối hôm đó. Người này chỉ tiết lộ thông tin với AP với điều kiện không công khai danh tính.



Ông Conley nói rằng các triệu chứng của ông Trump hiện nay gồm ho nhẹ, nghẹt mũi và mệt mỏi nhưng các triệu chứng đang có dấu hiệu cải thiện. Ông Conley cũng cho biết tổng thống đã hạ sốt trong 24 giờ, nhưng điều này có thể là do tổng thống đã dùng aspirin, một loại thuốc hạ sốt tạm thời.



“Tnh thần tổng thống rất tốt”- ông Sean Dooley, một bác sĩ khác cho biết, nói thêm rằng các chức năng tim, thận và gan của ông Trump vẫn bình thường và ông ấy không bị khó thở hoặc đi lại khó khăn.



Tổng thống Trump đã 74 tuổi và mắc bệnh béo phì. Điều này khiến ông có nguy cơ cao bị các biến chứng nghiêm trọng do một loại virus đã lây nhiễm cho hơn bảy triệu người và giết chết hơn 200.000 người ở Mỹ.



Vào sáng 2-10, Bản thân ông Meadows đã khẳng định rằng ông Trump chỉ có "các triệu chứng nhẹ" khi Nhà Trắng cố gắng tạo ra một hình ảnh tổng thống bình thường. Không rõ ông Trump lúc này đã phải thở oxy khi ông Meadows phát biểu hay chưa.



"Tổng thống Trump vẫn giữ tinh thần tốt, có các triệu chứng nhẹ và đã làm việc suốt cả ngày"- thư ký báo chí Kayleigh McEnany cho biết vào cuối ngày 2-10. Bà ấy cũng nói rằng ông Trump được chuyển đến Walter Reed chỉ để đề phòng.



Ông Trump đang được điều trị ra sao?



Trong một bản ghi nhớ được phát hành vào cuối ngày 2-10, bác sĩ Conley đã báo cáo rằng ông Trump đã được điều trị tại bệnh viện bằng remdesivir, một loại thuốc kháng virus, sau khi chia sẻ rằng ông đang dùng một loại thuốc thử nghiệm khác tại Nhà Trắng.



Ông Conley cũng từ chối cho biết ông Trump đã được xét nghiệm lần cuối cùng khi nào trước khi tổng thống xác nhận đã nhiễm COVID-19 vào cuối ngày 1-10. Ban đầu, ông Conley từng có ý rằng ông Trump đã có 72 giờ chẩn đoán bệnh, điều đó có nghĩa là ông Trump đã xác nhận bị nhiễm bệnh vào ngày 30-10.

Bác sĩ Conley sau đó đã nói rõ rằng ông Trump đã được thực hiện một cuộc xét nghiệm chính xác vào chiều 1-10, sau khi phụ tá Nhà Trắng Hope Hicks được xác nhận là dương tính với COVID-19 và ông Trump cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng lâm sàng.



Ông Trump giơ ngón tay với nhóm phóng viên khi từ Nhà Trắng lên trực thăng đến bệnh viện. Ảnh: AFP



Nhà Trắng cho biết ông Trump dự kiến sẽ ở lại bệnh viện trong "vài ngày" và sẽ tiếp tục làm việc từ phòng tổng thống, được trang bị để cho phép ông tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính thức của mình.

Ngoài khả năng tiếp cận với các xét nghiệm và thiết bị, quyết định chuyển đến bệnh viện vào ngày 2-10 cho thấy tình trạng bệnh của ông Trump thực ra đã có dấu hiệu xấu đi.

Vào ngày 3-10, ông Conley cho biết mức oxy trong máu của Trump là 96%, nằm trong giới hạn bình thường. Hai loại thuốc thử nghiệm mà ông Trump được truyền qua đường tĩnh mạch, đã cho thấy một số hứa hẹn chống lại được bệnh COVID-19.

Trước đó vào ngày 2-10, Tổng thống Trump đã được tiêm một liều duy nhất loại thuốc mà Regeneron Pharmaceuticals Inc. đang thử nghiệm để cung cấp kháng thể giúp hệ thống miễn dịch của ông ta chống lại virus.



Vào tối 2-10, anh ấy bắt đầu một đợt điều trị 5 ngày remdesivir, một loại thuốc của công ty Gilead Sciences, hiện được sử dụng điều trị cho những bệnh nhân bị bệnh vừa và nặng. Các loại thuốc hoạt động theo những cách khác nhau để hỗ trợ các kháng thể giúp hệ thống miễn dịch loại bỏ virus khỏi cơ thể và thuốc remdesivir giúp ức chế khả năng sinh sôi của virus.



“Chúng tôi đang tối đa hóa tất cả các hình thức để giúp cơ thể ông ấy tấn công lại virus theo nhiều cách. Tôi không muốn giữ lại bất cứ điều gì nếu có bất kỳ khả năng giúp cho sức khỏe tổng thống nhanh chóng hồi phục" - ông Conley cho biết.



Ông Conley cũng lưu ý rằng trong nhiều trường hợp, COVID-19 có thể trở nên nguy hiểm hơn khi cơ thể phản ứng với virus.

“Tuần đầu tiên khi nhiễm COVID-19, cụ thể là từ 7-10 ngày là thời điểm quan trọng nhất để xác định diễn biến của căn bệnh này" - ông Conley nói.

Một loạt quan chức Nhà Trắng khác đã nhiễm bệnh



Đồng thời, Nhà Trắng đang nỗ lực để theo dõi một loạt các ca lây nhiễm mới của các phụ tá và đồng minh thân cận của ông Trump.



Tại sự kiện giới thiệu ứng cử viên Tòa án Tối cao của Trump tại Nhà Trắng vào ngày 26-9, có khoảng 150 người tham dự và họ ôm, bắt tay nhau mà không hề đeo khẩu trang.



Trong số những người tham dự, đã có vài người có kết quả xét nghiệm dương tính là cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway, hiệu trưởng Đại học Notre Dame và ít nhất hai nhà lập pháp Đảng Cộng hòa. Người quản lý chiến dịch tranh cử của tổng thống, Bill Stepien và người đứng đầu Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa, Ronna McDaniel cũng đã nhiễm COVID-19, mặc dù họ không có mặt tại sự kiện này.



Mặc dù thất bại trong việc bảo vệ tổng thống và các nhân viên cấp cao khỏi bị lây nhiễm, Nhà Trắng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ có ý định thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào về giao thức, chẳng hạn như yêu cầu mọi người đeo khẩu trang.



Ông Meadows, tổng tham mưu trưởng đã tháp tùng tổng thống đến bệnh viện trên trực thăng Marine One, nhưng ông ấy và những người trên đó đều không đeo khẩu trang.



Trong khi Phó Tổng thống Mike Pence hiện đang rời khỏi chiến dịch chuẩn bị cho cuộc tranh luận phó tổng thống vào tuần tới, ông và các nhân viên của mình đang hoạt động như bình thường.