Ngày 7-11, truyền thông chúc mừng ứng viên Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng và trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump không công nhận việc ông thua cuộc và liên tục phủ nhận kết quả bầu cử, tờ South China Morning Post đưa tin.



Ngày 13-11, ông Peter Navarro - cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống Trump khẳng định rằng tổng thống "đã thắng cử" và tuyên bố rằng ông đang chuẩn bị cho bốn năm tại vị tiếp theo.





Ông Peter Navarro. Ảnh: AFP

"Chúng tôi đến đây, tại Nhà Trắng để giúp ông Trump đảm đương nhiệm kỳ thứ hai" - ông Navarro nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Fox Business.



Bình luận của ông Navarro đánh dấu lần thứ hai trong tuần này các quan chức cấp cao của ông Trump khẳng định rằng ông sẽ thắng.



Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 10-11 đã tuyên bố sẽ có sự "chuyển tiếp suôn sẻ sang chính quyền Trump thứ hai".



Cũng trong ngày 13-11, khi được phóng viên Fox Business hỏi về việc liệu ông Trump có tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden vào ngày 20-1 hay không, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói: "Tổng thống sẽ tham dự lễ nhậm chức của chính mình. Tất nhiên rồi, ông ấy sẽ phải ở đó".



Các tuyên bố trên đã đi ngược lại thực tế về chiến thắng ngày càng "chắc ăn" của ông Biden trên cả hai mặt trận phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri (ĐCT).



Chiều ngày 13-11, các phương tiện truyền thông Mỹ bao gồm kênh CNN, tờ The New York Times và kênh NBC xác nhận ông Biden đã thắng ở bang Georgia, giúp ông giành tổng cộng 306 phiếu ĐCT so với 232 của ông Trump. 306 cũng là số phiếu ĐCT đã giúp ông Trump giành chiến thắng vào bốn năm trước.



Trái ngược với những phát ngôn công khai của các trợ lý hàng đầu của mình, ông Trump đã hạn chế xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông Biden được tuyên bố là người chiến thắng.



Phát biểu trong một cuộc họp báo về việc phát triển vaccine COVID-19, ông nói về buổi lễ nhậm chức tổng thống vào tháng 1-2021: "Không ai biết được khi đó ai sẽ lên nắm chính quyền. Tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời".



Tuy nhiên, ông Trump đã phớt lờ những câu hỏi của báo chí về việc khi nào ông dự định thừa nhận mình đã thất bại và tiếp tục sử dụng tài khoản Twitter của mình để đăng tải các bài viết về điều mà ông gọi là "một cuộc bầu cử gian lận".



"Nếu nhìn vào thống kê những gì đã xảy ra, rõ ràng là tổng thống đã thắng cuộc bầu cử này, ông ấy đã dẫn trước trong ngày bầu cử. Và sau ngày bầu cử, bằng cách nào đó ở các bang chiến trường quan trọng, họ đã có đủ số phiếu để bắt kịp tổng thống" - ông Navarro nói.