WHO khuyến cáo các nước không phản ứng cực đoan

với Omicron Trước việc thế giới trở lại tình trạng “cửa đóng then cài” như hồi năm ngoái do các nước đóng cửa biên giới và ban lệnh cấm đi lại lẫn nhau, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30-11 đã ra khuyến nghị các nước nên áp dụng “cách tiếp cận dựa trên bằng chứng và giảm thiểu rủi ro” khi thực hiện các biện pháp hạn chế du lịch, bao gồm sàng lọc hành khách, xét nghiệm và cách ly, hãng AFP đưa tin. Theo WHO, các lệnh cấm đi lại sẽ không ngăn được sự lây lan của biến thể Omicron, mà chỉ tạo thêm gánh nặng cho cuộc sống và sinh kế. “Các lệnh cấm đi lại có thể tác động tiêu cực tới những nỗ lực y tế toàn cầu trong thời kỳ đại dịch và làm nản chí các nước trong việc báo cáo, chia sẻ dữ liệu dịch tễ và giải trình tự gen” - khuyến cáo nêu rõ.