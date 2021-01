Những khoảnh khắc đau thương trong năm 2020 qua ống kính AP

Thế giới đau thương của năm 2020 với các thảm họa cả tự nhiên và phi tự nhiên, xung đột bạo lực và phi bạo lực được các phóng viên ảnh của hãng tin AP ghi lại được qua các bức ảnh làm rúng động lòng người.





Cụ bà Agustina Canamero 81 tuổi và cụ ông Pascual Perez 84 tuổi ôm hôn nhau qua màn phim nhựa ngăn lây nhiễm COVID-19 tại một nhà dưỡng lão ở Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 22-6.



Cậu bé mang khẩu trang nằm buồn bã bên bờ sông Dương Tử ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 16-4, thời điểm dịch COVID-19 hoành hành.



Nhân viên mai táng di dời một quan tài chứa người chết vì COVID-19, giữa hàng loạt quan tài khác đang chờ được mai táng, tại nhà xác Collserola ở TP Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 2-4.



Một người vô gia cư ngồi trên xe lăn, dùng mền che thân trong thời tiết mưa lạnh ở khu Echo Park, TP Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 6-4.



Sau 52 ngày nằm phòng hồi sức tích cực vì nhiễm COVID-19, bệnh nhân Francisco Espana được phép tắm nắng 10 phút mỗi ngày bên bờ biển Địa Trung Hải, ở TP Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 4-9.



Chôn người chết vì COVID-19 ở đảo Hart thuộc khu Bronx, New York (Mỹ) ngày 9-4. Đảo Hart từ lâu được biết như một nghĩa trang khổng lồ của TP New York.



Nhân viên y tế ngã bất tỉnh vì kiệt sức tại một trạm xét nghiệm COVID-19 ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 27-4.



Cụ ông Ricardo Noriega 77 tuổi nằm chết trên sàn phòng khách nhà ông ở thủ đô Lima (Peru) ngày 4-5. Ông cụ nhiễm COVID-19, bị khó thở nghiêm trọng, nhưng không tìm được taxi chở ông đến bệnh viện.



Người chồng Teodoro Mejia (trái) chết lặng nhìn cảnh nhân viên mai táng di chuyển thi thể vợ ông – bà Berta Cusi Palomino chết vì COVID-19 – ra khỏi nhà ở thủ đô Lima (Peru) ngày 14-5.



Một bệnh nhân chết vì COVID-19 được đặt nằm giữa hai bệnh nhân COVID-19 còn sống, tại bệnh viện Salgado Filho ở TP Rio de Janeiro (Brazil) ngày 24-5.



Anh Jose Collantes khóc đau đớn khi nhân viên mai táng chôn vợ anh – chị Silvia Cano chết vì COVID-19 – tại nghĩa trang thủ đô Santiago (Chile) ngày 3-7. Anh cho biết anh muốn hỏa táng thi thể vợ để mang tro chị về nhà, nhưng không được vì thủ tục kéo dài cả hai tuần.



Các nhạc công diễn tập cho một buổi biểu diễn tại nhà hát Gran Teatre del Liceu ở Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 22-6. Các hàng ghế khán giả thay vì đầy người như bình thường thì giờ được bố trí bằng những hàng cây. Buổi biểu diễn được ghi hình và phát sóng trực tuyến.



Nhân viên mai táng khiêng quan tài chứa người chết vì COVID-19 trên đường phố vắng vẻ ở ngoại ô Comas của thủ đô Lima (Peru) ngày 8-7.



Cụ bà Romelia Navarro 64 tuổi ôm từ biệt người chồng nhiễm COVID-19 đang hấp hối trên giường bệnh, tại bệnh viện St. Jude ở TP Fullerton, bang California (Mỹ) ngày 31-7.



Người thân nhìn mặt cụ bà Manuela Chavez lần cuối tại nghĩa trang khu Pucallpa, thuộc vùng Ucayali (Peru) ngày 31-8. Bà 88 tuổi và chết vì COVID-19.



Người mẹ Mary Faye Cochran 86 tuổi hát bài "You Are My Sunshine" (tạm dịch: Con là ánh dương của mẹ) qua điện thoại cho con trai mình là ông Stacey Smith ngăn cách bên kia cửa sổ, tại một ngôi nhà dưỡng lão ở TP Smyrna, bang Georgia (Mỹ), vào Ngày của Mẹ 10-5.



Cô bé Rahmah Watheeq bị suy dinh dưỡng được chăm sóc tại bệnh viện Al-Sabeen ở thủ đô Sanaa (Yemen) ngày 3-11. 2/3 dân số 28 triệu người của Yemen đang phải sống trong cảnh đói, và hiện sự tồn tại của gần 1,5 triệu gia đình hiện phụ thuộc hoàn toàn vào thực phẩm cứu trợ.



Nhân viên mai táng di dời thi thể một cụ chết vì COVID-19 tại một nhà dưỡng lão ở Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 5-11, trong khi cụ khác vẫn đang nằm gần đó.



Nhân viên cứu hộ và dân địa phương tìm kiếm người sống sót trong xác chiếc máy bay chở gần 100 người rơi ở TP Karachi (Pakistan) ngày 22-5.



Dân di cư Morocco và Bangladesh lênh đênh trên một con thuyền gỗ chờ nhân viên cứu hộ cứu, bên ngoài bờ biển Libya ngày 10-1.



Người chú Mustafa bồng cháu gái Hoda Kinno 11 tuổi sơ tán sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 4-8 làm hơn 200 người chết và hơn 7.500 người bị thương. Sedra 15 tuổi – chị gái của Hoda đã chết trong vụ nổ.



Sơ tán người bị thương sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 4-8 làm hơn 200 người chết và hơn 7.500 người bị thương.



Một cột khói lớn vẫn bốc lên từ đám cháy nổ nhà kho ở cảng Beirut (Lebanon) ngày 10-9, hơn một tháng sau khi xảy ra thảm họa làm hơn 200 người chết và hơn 7.500 người bị thương.