‘Những người không tiêm vaccine COVID-19 sẽ bị hạn chế tự do’

Theo đài RT ngày 8-12, Bộ trưởng Y tế của bang Ontario (Canada) Christine Elliott cho biết sẽ không ai bị buộc phải tham gia chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Thế nhưng, bà khuyến khích “tất cả mọi người nên tiêm phòng vì sự cần thiết”, đồng thời cảnh báo những người từ chối tiêm vaccine có thể bị hạn chế một số quyền tự do.

“Họ sẽ bị hạn chế đi lại và đến những nơi đông người... vì không chịu tiêm phòng. Họ sẽ phải tự đưa ra quyết định khi nhận định điều gì là đúng đắn và tốt nhất cho họ” – bà Elliott nói.

Bà Elliott tin rằng có hai loại người do dự không muốn tiêm vaccine, "những người chống lại hoạt động chủng ngừa (anti vaccine) và những người vẫn còn lo lắng về mức độ an toàn và tính hiệu quả của nó”.



Bộ trưởng Y tế, bà Christine Elliott. Ảnh: CTV NEWS

Thủ hiến bang Ontario – ông Doug Ford nói rằng việc “buộc mọi người phải tham gia tiêm ngừa vaccine” là trái pháp luật. Tuy nhiên, bà Elliott cho hay chính phủ có thể dùng biện pháp “cưỡng chế” để mọi người thực hiện việc tiêm phòng.

Vào ngày 7-12, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố Canada sẽ nhận các liều vaccine từ hãng dược Pfizer (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) sớm nhất vào tuần tới, và dự kiến sẽ nhận được 249.000 liều vaccine vào cuối tháng 12.

Tính đến ngày 9-12, Canada đã ghi nhận 429.035 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 12.867 ca tử vong, theo số liệu thống kê từ trang Worldometers.