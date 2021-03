Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3-3 đã nêu rõ lập trường của mình trong một tài liệu dài 24 trang phác thảo các chính sách an ninh quốc gia của ông Biden.

Trong đó, ông Biden đã mô tả Đài Loan là một "đối tác kinh tế và an ninh quan trọng", cũng như tái khẳng định các cam kết lâu dài của Mỹ đối với hòn đảo này, trang tin Taiwan News ngày 3-3 đưa tin.

Trong tài liệu có tiêu đề "Hướng dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia Tạm thời" do Nhà Trắng công bố hôm 3-3, ông Biden đã bắt đầu bằng cách nhấn mạnh rằng "Dân chủ nắm giữ chìa khóa của tự do, thịnh vượng, hòa bình và phẩm giá".



(Từ trái qua): Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP / GETTY IMAGES

Ông Biden tuyên bố rằng khi hành vi của chính phủ Trung Quốc đe dọa trực tiếp đến lợi ích và giá trị của Mỹ, Mỹ sẽ “trả lời thách thức của Bắc Kinh".

Trong một nội dung đề cập cụ thể hoạt động tự do hàng hải do Mỹ tiến hành ở eo biển Đài Loan và Biển Đông, ông Biden viết rằng Washington sẽ tiếp tục "bảo vệ quyền tiếp cận các hoạt động chung toàn cầu, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, theo luật pháp quốc tế".

Ông Biden cam kết Mỹ sẽ sử dụng các biện pháp ngoại giao và quân sự để bảo vệ các đồng minh của mình.

Liên quan những nỗ lực của Bắc Kinh những năm gần đây nhằm tác động đến các cuộc bầu cử ở Đài Loan, ông Biden tuyên bố rằng Mỹ sẽ hỗ trợ "các nước láng giềng và đối tác thương mại của Trung Quốc bảo vệ quyền của họ trong việc đưa ra các lựa chọn chính trị độc lập, không bị ép buộc hoặc ảnh hưởng quá mức từ nước ngoài".

Ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ Đài Loan và mô tả hòn đảo là "nền dân chủ hàng đầu và là đối tác kinh tế và an ninh quan trọng".

Theo ông, sự hỗ trợ này sẽ tuân theo "các cam kết lâu đời của Mỹ".

Ông Biden cũng viết về việc thực hiện các bước nhằm ngăn chặn tình trạng các công ty Mỹ "hy sinh các giá trị của Mỹ" khi hoạt động tại Trung Quốc.

Ông Biden cam kết rằng Mỹ sẽ làm việc với các quốc gia cùng chí hướng để "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và phẩm giá con người, bao gồm cả ở Hong Kong, Tân Cương và Tây Tạng".

Liên quan Trung Quốc, tài liệu an ninh quốc gia trên nêu rõ lập trường của Mỹ rằng: “Đây là đối thủ duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để tạo ra thách thức lâu dài đối với một hệ thống quốc tế ổn định và cởi mở”.

Tài liệu cho biết thêm rằng khi đối mặt những thách thức từ Trung Quốc và Nga, quân đội Mỹ sẽ chuyển trọng tâm ra khỏi "các hệ thống vũ khí và nền tảng kế thừa không cần thiết để giải phóng nguồn lực đầu tư" vào các công nghệ tiên tiến.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3-3 đã mô tả Bắc Kinh là "thử thách địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 21".

"Chúng ta sẽ giải quyết thử thách địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 21: mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc" – ông Blinken nhấn mạnh.