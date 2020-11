Ông Biden: 'Ông Trump làm người Mỹ sợ tiêm vaccine COVID-19'

Ông Biden gần đây nói rằng ông sẽ tiêm vaccine COVID-19 nếu bác sĩ Anthony Fauci hoặc những người sản xuất bảo đảm rằng nó an toàn. Ông cũng nói rằng lý do khiến người Mỹ không tin tưởng vào vaccine là do Tổng thống Donald Trump, hãng RT đưa tin.



“Tôi sẽ không ngần ngại tiêm vaccine nếu trên thực tế, bác sĩ Fauci, hãng Moderna hoặc Pfizer kết luận rằng nó an toàn” - ông Biden phát biểu hôm 16-11 trước báo giới ở TP Wilmington, bang Delaware.



Tuần trước, công ty Pfizer đã thông báo về một loại vaccine "hiệu quả 90%". Tiếp theo đó, công ty Moderna cũng nói rằng loại vaccine mà họ đang phát triển có hiệu quả đến 94,5%.



Ông Biden cho rằng lý do khiến người Mỹ không tin tưởng vào vaccine là do Tổng thống Donald Trump trước đó đã nhiều lần phóng đại về nó. Ảnh: REUTERS/RT

"Hãy nhìn xem, lý do duy nhất mà mọi người đặt câu hỏi về vaccine bây giờ là vì ông Donald Trump! Tất cả những điều ông ấy nói hoặc không nói, cho dù nó trung thực hay không trung thực đều đã bị phóng đại…” - ông Biden cho biết.



Bản thân ông Biden, cũng như một số thống đốc đảng Dân chủ chẳng hạn như Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã đặt nghi vấn về các loại vaccine được sản xuất theo chiến dịch Warp Speed của chính quyền Tổng thống Trump vì cho rằng nó có khả năng không an toàn. Thậm chí, ông Cuomo còn công khai nói rằng ông “không thể để kế hoạch tiêm chủng này tiếp tục theo cách mà chính quyền Trump đang thiết kế”.

Ông Fauci, giám đốc Viện quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm từ năm 1984, đã nhiều lần mâu thuẫn với Tổng thống Trump vì các biện pháp chống dịch COVID-19. Ông Fauci thường giải thích các vấn đề theo cơ sở khoa học trong khi ông Trump muốn mở cửa và khôi phục lại nền kinh tế. Về phía ông Biden, ông luôn coi ông Fauci là người có chuyên môn về virus và thường tuân thủ các quy tắc mà ông Fauci khuyến cáo cho cộng đồng.

Cũng trong ngày 16-11, khi được hỏi liệu ông có khuyến khích các lãnh đạo tiểu bang khôi phục lệnh "ở nhà" hay không, ông Biden đã tránh trả lời mà thay vào đó kêu gọi giới chức khuyến khích việc đeo khẩu trang.



Hôm 15-11, ông Fauci nói với đài CNN rằng ngay cả khi có vaccine rồi thì mọi người cũng không nên từ bỏ tất cả các biện pháp y tế công cộng như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay và tránh đám đông...