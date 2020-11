Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ niềm vui trước tin tức "đáng khích lệ" về tình hình phát triển vaccine ngừa COVID-19 trên khắp thế giới, song cũng lo ngại về số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng ở nhiều quốc gia.

“Chúng tôi tiếp tục nhận được những thông tin vô cùng khích lệ về vaccine ngừa COVID-19 và khá lạc quan về khả năng có thể phân phối vaccine cho người dân trong những tháng tới” - ông Tedros tuyên bố hôm 16-11.

Tuy nhiên, người đứng đầu WHO khẳng định "đây không phải là thời gian cho sự tự mãn. Một loại vaccine thôi là không đủ để tự nó chấm dứt đại dịch", hãng tin Channel News Asia cho hay.

“Đây là một loại virus nguy hiểm, có thể tấn công mọi hệ thống cơ quan trong cơ thể. Những quốc gia không ra sức kiểm soát dịch bệnh này sẽ như đang chơi với lửa vậy” - ông Tedros nói.



Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tham dự phiên họp tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 5-10. Ảnh: REUTERS

Bình luận của ông Tedros được đưa ra sau khi công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna cho biết vaccine ngừa COVID-19 do công ty này phát triển đã đạt mức độ hiệu quả lên đến 95% trong các cuộc thử nghiệm.

Trước đó một tuần, tập đoàn dược phẩm Mỹ Plizer cùng công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech tiết lộ ứng cử viên vaccine do cả hai kết hợp phát triển cũng có kết quả vô cùng khả quan và sẽ sớm được phân phát cho mọi người.

Theo số liệu thống kê từ trang Worldometers, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã lên đến hơn 55.256.363 người, với hơn 1,3 triệu ca tử vong. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng thế giới sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm hơn nữa trong những tháng sắp tới, theo Channel News Asia.



Những lọ vaccine ngừa COVID-19 do tập đoàn dược phẩm Mỹ Plizer cùng công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech phát triển. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, ông Tedros cho hay WHO "cực kỳ lo ngại về sự gia tăng các ca bệnh tại một số quốc gia", đặc biệt ở các nước châu Âu và châu Mỹ, nơi mà các nhân viên và cơ sở y tế "đang bị đẩy đến giới hạn của mình".

“Những nhân viên y tế ngoài tiền tuyến đã phải căng sức trong nhiều tháng qua. Họ đang kiệt sức. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ lẫn nhau, đặc biệt ở thời điểm hiện tại, khi số ca nhiễm đang tăng đột biến và các bệnh viện đầy ắp bệnh nhân" - ông Tedros chia sẻ.

Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh các nước “không có lý do gì để không hành động”, thêm rằng “một thái độ dửng dưng với đại dịch, không sử dụng đầy đủ biện pháp bảo vệ sẽ dẫn đến cái chết, đau khổ và làm tổn hại đến cuộc sống và kinh tế của mọi người”.

"Đây không phải là sự lựa chọn giữa sự sống và sự giàu có. Cách nhanh nhất để các quốc gia mở cửa lại nền kinh tế của mình là đánh bại dịch bệnh" - ông Tedros tuyên bố.