Theo đài Channel News Asia, vào hôm 10-11 Mỹ đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế "minh bạch và toàn diện" do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đứng đầu về nguồn gốc của đại dịch, đồng thời chỉ trích các điều khoản hiện hành của tổ chức này.

Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc WHO là "lấy Trung Quốc làm trung tâm" và là con rối của Trung Quốc bất chấp sụ phủ phận của Tổng giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Các nhà khoa học Trung Quốc đang tiến hành nghiên cứu nguồn gốc của virus và cách nó lây truyền giữa các loài. Vào tháng 9, nhóm nghiên cứu quốc tế do WHO đứng đầu được thành lập nhằm phát triển các kế hoạch nghiên cứu dài hạn dựa trên các phát hiện của Trung Quốc, theo các điều khoản WHO đã công bố.



Logo tại trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: REUTERS

Ông Garrett Grigsby - Giám đốc văn phòng các vấn đề toàn cầu thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết rằng các quốc gia thành viên đã được thông báo về các điều khoản tham chiếu của cuộc điều tra chỉ vài ngày trước trong cuộc họp với hội đồng cấp bộ trưởng của WHO.

Ông cho rằng các điều khoản không được thương lượng một cách minh bạch với tất cả các quốc gia thành viên của WHO và bản thân cuộc điều tra dường như mâu thuẫn với nhiệm vụ của họ, nhưng không giải thích chi tiết.

“Tìm hiểu nguồn gốc của COVID-19 thông qua một cuộc điều tra minh bạch và toàn diện là điều cần phải làm để đáp ứng yêu cầu của người dân. Chúng tôi hy vọng cuộc điều tra và kết quả của nó sẽ dựa trên cơ sở khoa học vững chắc” - ông nói thêm.

Ông Sun Yang - thành viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc không đề cập đến cuộc điều tra trong bài phát biểu hôm 10-11, nhưng nói rằng Trung Quốc ủng hộ "WHO tiếp tục lãnh đạo".

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố Mỹ tạm ngừng tài trợ cho WHO vào tháng 4, khiến nhiều nhà lãnh đạo thế giới lên án. Vào tháng 7, Liên Hợp Quốc cho biết họ đã nhận được thông báo chính thức về quyết định của Mỹ sẽ rút khỏi WHO.