Phát biểu khi chủ trì cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên (WPK) hôm 29-6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phê bình các quan chức cấp cao bỏ bê nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đối phó đại dịch toàn cầu, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn thông tin của Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) cho biết.



Ông Kim Jong-un phát biểu trong cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên ngày 29-6. Ảnh: AP



“Các quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề quan trọng của nhà nước đã bỏ qua việc thực hiện các quyết định quan trọng của đảng về áp dụng các biện pháp tổ chức, thể chế, vật chất, khoa học và công nghệ ... gắn với cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, do đó đã gây ra một trường hợp nghiêm trọng là tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn trong việc đảm bảo an ninh của nhà nước và sự an toàn của người dân và kéo theo những hậu quả nghiêm trọng” – KCNA dẫn lời ông Kim nói.

KCNA đưa tin thêm rằng nhà lãnh đạo Kim đã phân tích “bằng ngôn từ mạnh mẽ” rằng một tác nhân lớn cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng đã được thảo luận và quyết định tại đại hội đảng và các cuộc họp toàn thể của đảng là “sự thiếu năng lực và thiếu trách nhiệm của cán bộ”.

KCNA không nêu chi tiết “trường hợp nghiêm trọng” là gì, theo Yonhap.

Sau khi phát hiện virus gây dịch COVID-19 ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm 2019, Triều Tiên về nguyên tắc đã ngưng việc đi lại sang Trung Quốc và Nga từ đầu năm 2020. Cho đến nay, Triều Tiên tuyên bố không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào ở nước này.