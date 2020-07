Ông Pompeo sẽ điều trần tại Hạ viện vụ Nga thuê giết lính Mỹ?

Tờ The Hill ngày 6-7 đưa tin Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã mời Ngoại trưởng Mike Pompeo xuất hiện trước một phiên điều trần về cách chính phủ phản ứng với những báo cáo rằng tình báo Mỹ biết về việc Nga treo thưởng cho các tay súng Taliban tiêu diệt lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan.

Phiên điều trần dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9-7. Tiêu đề của phiên điều trần là “Tiền thưởng Nga đối với lính Mỹ: Tại sao chính quyền đã không phản ứng?”.

Ông Pompeo được liệt kê là người được mời vào buổi điều trần. Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc ông có xác nhận sẽ tham dự hay không, theo The Hill.





Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: DECCAN HERALD/AFP



Tổng thống Trump và các quan chức chính quyền đã tìm cách giảm nhẹ báo cáo vào tháng trước của tờ The New York Times và The Washington Post cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận nhiều tháng trước rằng một nhánh của cơ quan tình báo quân đội Nga đã treo thưởng cho các tay súng do Taliban hậu thuẫn để giết lính Mỹ và các lực lượng liên quân ở Afghanistan.

Chủ nhân Nhà Trắng đã nói rằng ông không được thông báo về các mối đe dọa của Nga do thông tin tình báo không đáng tin cậy. Tuy nhiên, các nhà lập pháp của cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ đều muốn có câu trả lời từ Nhà Trắng về các mối đe dọa của Nga và phản ứng của chính quyền.

Ông Pompeo đã đáp trả các thông tin về vụ việc trên, cáo buộc các nhà báo truyền bá thông tin sai lệch về các báo cáo tình báo như vậy và bảo vệ chính sách của chính quyền Mỹ đối với Nga.

“Tôi có thể đảm bảo với quý vị về bất cứ báo cáo nào mà quý vị đang đề cập, rằng chúng tôi đã phản ứng một cách đúng đắn” - ông nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tuần trước.

“Việc người Nga can dự vào Afghanistan theo cách bất lợi đối với Mỹ không có gì mới. Chúng tôi đã xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, chúng tôi đã xử lý nó một cách thích hợp” – ông nói thêm.