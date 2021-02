Ông Tập cảnh báo 'thảm họa' nếu Mỹ, Trung tiếp tục đối đầu

Ngày 11-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một cử chỉ thiện chí nhằm bắt đầu quá trình tái định hình quan hệ Trung - Mỹ sau bốn năm xấu đi nghiêm trọng, theo tờ South China Morning Post.



Cuộc gọi được tổ chức vào đêm trước Tết Nguyên đán. Trong cuộc gọi, ông Biden nói về các quan ngại về các vấn đề thương mại, nhân quyền và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông Tập phản đối điều này, và nói Đài Loan, Hong Kong và Tân Cương là "công việc nội bộ" của Trung Quốc.

"Hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất cho hai quốc gia. Hợp tác có thể giúp hai nước và thế giới đạt được những điều to lớn, trong khi đối đầu chắc chắn là một thảm họa" - ông Tập nói.



Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Trung Quốc và Mỹ có thể có quan điểm khác nhau về một số vấn đề nhất định. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều quan trọng là hai bên phải đối xử với nhau một cách tôn trọng và bình đẳng, và quản lý đúng mức những khác biệt theo cách thức xây dựng.



Ông Tập nói rằng cần phải nối lại đối thoại để tránh đánh giá sai và phân biệt những tranh chấp có thể được kiềm chế. Ông kêu gọi Washington thận trọng trong việc xử lý các vấn đề liên quan chủ quyền của Trung Quốc.



Ông nói: "Trung Quốc và Mỹ có quan điểm khác nhau về các vấn đề khác nhau, nhưng mấu chốt là tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, quản lý và xử lý chúng một cách hợp lý theo cách xây dựng".



"Các bộ ngoại giao của chúng ta có thể trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề song phương, quốc tế và khu vực, đồng thời các bộ kinh tế, tài chính, thực thi pháp luật và quân sự của hai bên cũng có thể tăng cường trao đổi" - ông nói.



Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi chính quyền mới ở Washington hàn gắn các mối quan hệ vốn đã bị suy giảm trong nhiệm kỳ đầy biến động của cựu tổng thống Donald Trump.



Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết ông Biden đã gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp tới người dân Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán. Ông cũng "khẳng định các ưu tiên của mình là bảo vệ an ninh, sự thịnh vượng, sức khỏe và lối sống của người dân Mỹ, cũng như duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".



Nhà Trắng cho biết ông Biden đã nhấn mạnh những lo ngại về các hoạt động kinh tế của Bắc Kinh, các vấn đề liên quan Hong Kong, Tân Cương và cả Đài Loan.





Ông Biden (phải) và ông Tập trong một cuộc gặp vào năm 2015, khi ông Biden là phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP

Hơn nữa, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi quan điểm về việc chống lại đại dịch COVID-19, cũng như những thách thức chung về an ninh y tế toàn cầu và biến đổi khí hậu.

Ông Biden còn nâng cao hợp tác về ngăn chặn phổ biến vũ khí. Nhiều người cho rằng ông Biden đang ngầm ám chỉ việc Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong việc hạn chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.



Tuy nhiên, dù hai bên đã có thời gian trao đổi với nhau, các nhà phân tích cho rằng cuộc điện đàm không thể làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề hóc búa đã khiến quan hệ giữa hai nước sụt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên.

