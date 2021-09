Trong một bài báo đăng ngày 22-9, Thời báo Hoàn cầu, một phụ san của tờ Nhân Dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có lời lẽ mạnh mẽ nhằm vào một báo cáo do Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Lithuania công bố ngày 21-9. Báo cáo kêu gọi người dân tránh mua hoặc vứt bỏ điện thoại do Trung Quốc sản xuất do có những lo ngại về khả năng kiểm duyệt.

Cụ thể, theo báo cáo trên, điện thoại 5G Mi 10T của hãng Xiaomi (Trung Quốc) được cài đặt sẵn phần mềm có chức năng phát hiện và kiểm duyệt hơn 400 cụm từ liên quan Tây Tạng và Đài Loan, và rằng nội dung này được cập nhật liên tục. Báo cáo cho biết thêm rằng chức năng này đã được tắt cho khu vực Liên minh châu Âu nhưng có thể được bật từ xa bất cứ lúc nào.



Xiaomi bác bỏ cáo buộc kiểm duyệt của Lithuania. Ảnh: NEWSHUB



Cũng theo báo cáo, điện thoại Xiaomi bí mật gửi dữ liệu mã hóa trong điện thoại đến một máy chủ ở Singapore. Lỗ hổng an ninh này còn được phát hiện trên điện thoại 5G P40 của Huawei, nhưng không có trong các mẫu của hãng OnePlus cũng của Trung Quốc.

Phản ứng với báo cáo từ Lithuania, trong một tuyên bố gửi hãng tin Reuters, Xiaomi hôm 22-9 khẳng định hãng này không kiểm duyệt thông tin liên lạc đến hoặc từ người dùng của nó.

“Xiaomi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hạn chế hoặc chặn bất kỳ hành vi cá nhân nào của người dùng điện thoại thông minh của chúng tôi, chẳng hạn như tìm kiếm, gọi điện, duyệt web hoặc sử dụng phần mềm liên lạc của bên thứ ba. Xiaomi hoàn toàn tôn trọng và bảo vệ các quyền hợp pháp của tất cả người dùng” – hãng điện thoại Trung Quốc cho biết.

Trong bài báo đăng cùng ngày, Thời báo Hoàn cầu gọi khuyến cáo của Bộ Quốc phòng Lithuania là một “mánh khóe mới”. Tờ báo dẫn lời các chuyên gia phân tích Trung Quốc nói rằng bước đi mới này cho thấy “chính phủ Lithuania thiển cận” đang cố gắng thuyết phục Mỹ để đạt được an ninh quốc gia vì họ xác định Nga và Trung Quốc là “mối đe dọa lớn nhất”.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích được Thời báo Hoàn cầu dẫn lời, Lithuania chỉ đơn thuần là “quân cờ” của Mỹ và những hành động khiêu khích Trung Quốc của nước này sẽ chỉ “tự bắn vào chân mình”. Các chuyên gia Trung Quốc cũng cảnh báo rằng Lithuania có thể đối mặt với sự cô lập do đi quá xa trong việc công kích Trung Quốc.

Thậm chí, một chuyên gia được Thời báo Hoàn cầu dẫn lời cảnh báo rằng nếu Lithuania bước đến lằn ranh cuối cùng của Trung Quốc, khả năng “cắt đứt quan hệ ngoại giao” là không thể loại trừ sau khi đánh giá cẩn thận.

Cuộc tranh cãi mới nhất xảy ra giữa lúc quan hệ giữa Lithuania và Trung Quốc đang trong tình trạng căng thẳng liên quan vấn đề Đài Loan. Hồi tháng 8, Trung Quốc yêu cầu Lithuania rút đại sứ tại Bắc Kinh về nước và thông báo sẽ làm điều tương tự sau khi Đài Loan thông báo mở văn phòng đại diện tại Vilnius với tên “Văn phòng Đại diện Đài Loan”, thay vì dùng tên Đài Bắc.

Các phái bộ đại diện của Đài Loan ở châu Âu và Mỹ sử dụng tên thành phố Đài Bắc, tránh đề cập hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để “thống nhất”.