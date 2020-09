Ngày 22-9, tờ The Washington Post tiết lộ Bộ Quốc phòng Mỹ đã dùng gói hỗ trợ COVID-19 trị giá hàng tỉ USD chi cho các nhà thầu quốc phòng để sản xuất quân phục, áo giáp và các bộ phận động cơ phản lực.

Quốc hội Mỹ hồi tháng 3 đã phân bổ một tỉ USD từ gói hỗ trợ COVID-19 cho Bộ Quốc phòng nhằm chi vào các nguồn cung cấp y tế thiết yếu để “ngăn chặn, chuẩn bị và ứng phó với COVID-19”.

Vào thời điểm đó - và ngay cả bây giờ - Mỹ đang phải đối mặt với sự thiếu hụt các mặt hàng quan trọng như khẩu trang N95.

Tuy nhiên, The Washington Post tiết lộ hàng trăm triệu USD từ gói này đã được chi cho các nhà thầu quốc phòng là đối tác của Lầu Năm Góc để đóng tàu, bao gồm các công ty như Rolls-Royce và ArcelorMittal.



Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Ảnh: MANDEL NGAN / GETTY IMAGES

The Washington Post cũng tiết lộ 80 triệu USD đã được chi cho một công ty ở bang Kansas chuyên sản xuất các bộ phận máy bay. Cùng thời điểm đó, việc di chuyển bằng đường hàng không đã bị đình trệ vì đại dịch COVID-19 và công ty này đang đối mặt với sự cố trên toàn quốc liên quan đến mẫu máy bay bị lỗi Boeing 737 Max.

Trước thông tin trên, các đại diện Đảng Dân chủ Barbara Lee (bang California) và ông Mark Pocan (bang Wisconsin) chiều ngày 22-9 cho rằng việc Lầu Năm Góc sử dụng gói viện trợ COVID-19 cho các nhà thầu quốc phòng là "vô lương tâm và cần được điều tra đầy đủ và truy tố nếu có lệnh".

Theo báo cáo, ít nhất một phần ba số công ty mà Bộ Quốc phòng Mỹ thanh toán bằng quỹ hỗ trợ COVID-19 đã được cho vay thông qua Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) mà Quốc hội thành lập dành cho các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Các khoản vay PPP, do Bộ Ngân khố Mỹ và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ phân phối và được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong giai đoạn dịch COVID-19, bị phát hiện là phân bổ không đồng đều.

Một cuộc khảo sát hồi tháng 5 cho thấy các chủ doanh nghiệp là người da màu phần lớn không tiếp cận được chương trình này. Các báo cáo về tác động kinh tế của đại dịch cũng cho thấy phần lớn các chủ doanh nghiệp này phải đóng của doanh nghiệp.

Trước đó, ông Trump hồi tháng 2 đã công khai hạ thấp tác động của đại dịch COVID-19, xem các tác động là một "trò lừa bịp" của Đảng Dân chủ. Ông cũng công khai phản đối việc thử nghiệm rộng rãi cũng như bác bỏ khuyến nghị của các quan chức y tế về việc đeo khẩu trang vì lo ngại rằng việc thừa nhận tác động của dịch COVID-19 sẽ gây bất lợi chính trị cho chính ông. Hồi tháng 3, trong khi các bang đang kêu gọi chính quyền hỗ trợ các nguồn cung cấp thiết yếu cho các bệnh viện, ông Trump đề nghị họ không cần.

Thông tin của The Washington Post được đưa ra hôm 22-9, cùng ngày Mỹ ghi nhận số ca tử vong do đại dịch COVID-19 vượt qua mức 200.000 người, nhiều nhất so với bất kỳ quốc gia nào, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.