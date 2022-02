(PLO)- Ông Biden trước đó đã đồng ý “về nguyên tắc” cuộc hội đàm do Pháp làm trung gian để bàn về khủng hoảng Ukraine.

(PLO)- HLV Đinh Thế Nam chỉ còn 9 cầu thủ một ngày trước trận bán kết giải U-23 Đông Nam Á đang diễn ra tại Campuchia do mới phát hiện thêm 7 cầu thủ dương tính với COVID-19.

(PLO)- 13 bị can gồm trưởng, phó công an phường và công an khu vực bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.