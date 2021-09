Theo tờ South China Morning Post ngày 9-9, hiện quân đội Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng hiện diện ở Biển Đông và tăng cường các cuộc tập trận chiếm đảo, bất chấp các căng thẳng với Mỹ trong khu vực.

Cùng lúc diễn tập bắn đạn thật và tấn công đổ bộ



Cụ thể, theo thông báo của Cục Hàng hải Trung Quốc, một khu vực ở phía tây bán đảo Lôi Châu sẽ bị phong tỏa trong hai ngày 9 và 10-9 để phục vụ cho "các cuộc tập trận bắn đạn thật".

Trong một động thái khác, ngày 8-9, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin một biệt đội hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam đã tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo ở Biển Đông vào đầu giờ sáng.



Cuộc tập trận chiếm đảo mới nhất của quân đội Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Theo đoạn video do CCTV công bố, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu vận tải đổ bộ Ngũ Chỉ Sơn (Wuzhishan), hai trực thăng, ít nhất một xe tăng và ba tàu đổ bộ đệm khí.



Đoạn video cũng cho thấy các binh sĩ được đưa đến một hòn đảo không xác định bằng cả trực thăng và bến tàu vận tải.



"Trong những năm gần đây, biệt đội hải quân này đã tổ chức các cuộc tập trận có mục tiêu kết hợp với các cuộc tập trận lớn, và đã thúc đẩy sự tích hợp sâu rộng của các tàu đổ bộ với các lực lượng tác chiến khác" - theo nội dung video.



Ông Song Zhongping - nhà bình luận quân sự ở Hong Kong và là cựu huấn luyện viên của quân đội Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã tăng cường các cuộc tập trận chiếm đảo như vậy trong những năm gần đây.

"Khả năng chiếm đảo được thể hiện trong video cho thấy quân đội Trung Quốc đã tiến hành 'đầy đủ' các cuộc tập trận nhằm giành ưu thế trên không và trên biển" - ông Song nói.



Theo dữ liệu do South China Morning Post tổng hợp, Trung Quốc đã tiến hành 20 cuộc tập trận hải quân liên quan các yếu tố chiếm đảo chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, vượt xa con số 13 cuộc diễn tập được thực hiện trong cả năm 2020.

Trung Quốc đang thách thức Mỹ?

Việc Bắc Kinh triển khai cuộc tập trận mới nhất diễn ra sau khi Mỹ điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold tiến vào phạm vi 12 hải lý của đá Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép). Động thái của Mỹ là một phần trong nỗ lực tuần tra duy trì tự do hàng hải nhằm đáp trả luật an toàn hàng hải sửa đổi bổ sung của Bắc Kinh.



Ngày 1-9, Trung Quốc chính thức áp dụng luật an toàn hàng hải, trong đó yêu cầu tất cả tàu thuyền đi vào "lãnh hải của mình" - một khái niệm mơ hồ và vô căn cứ nước này tự ý đặt ra để thực hiện âm mưu bành trướng, phải khai báo đầy đủ thông tin với Bắc Kinh.



Việc ban hành luật mới cho thấy Trung Quốc đã phớt lờ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, cũng như phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực ở La Hay (Hà Lan) năm 2016.



Năm 2016, Tòa Trọng tài đã ra phán quyết bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông, và khẳng định các yêu sách này là không có cơ sở pháp lý.



Các tranh chấp ở Biển Đông đang là tâm điểm trong căng thẳng Mỹ - Trung. Trong khi Trung Quốc cố tình phớt lờ phán quyết Tòa Trọng tài năm 2016 và tiếp tục tuyên bố chủ quyền ở gần như toàn bộ vùng biển, Mỹ ngày càng tỏ ra sẵn sàng trong việc thách thức các hành động của Bắc Kinh bằng việc thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải.



Cuối tháng 8, Trung Quốc đã khởi động một loạt cuộc diễn tập hải quân ngay trước thềm cuộc tập trận chung cấp cao giữa Mỹ và các thành viên nhóm QUAD (liên minh quân sự không chính thức giữa Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc) ở ngoài khơi đảo Guam.