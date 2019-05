Úc lo ngại Trung Quốc ở biển Đông

Cạnh tranh Nam Thái Bình Dương Bên cạnh tranh chấp quyền lợi ở khu vực biển Đông, TQ cũng đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng ngay cả những nơi được xem là “sân sau”, ngay sát sườn Úc. Theo tờ The Conversation, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Úc Scott Morrison trong năm 2019 là Vanuatu và Fiji, hai đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương. Chuyến thăm hiện thực hóa ưu tiên ngoại giao của Úc được vạch ra từ năm 2017: “Đẩy mạnh sự can dự của chúng ta ở Thái Bình Dương”. Cần phải nhắc lại rằng chuyến thăm gần nhất của một thủ tướng Úc tới Vanuatu là vào năm 1990, khi ông Bob Hawke đang nắm quyền. Sự thiếu vắng của người Úc đã được Bắc Kinh khỏa lấp. Trong nhiều năm, TQ đã tăng cường sự hiện diện ở Nam Thái Bình Dương. Chuyến thăm của Thủ tướng Morrison diễn ra trong lúc có tin TQ đã bắt đầu xây căn cứ quân sự ở Vanuatu từ năm 2018, dù nước chủ nhà nhanh chóng bác bỏ tin này. Chủ đề chính của chuyến thăm được cho là tập trung nhiều vào chuyện quân sự. Ông Morrison nói việc Úc giúp Vanuatu xây dựng lực lượng cảnh sát và an ninh nhằm “đảm bảo ổn định khu vực”. Hai bên được cho là cũng bàn thảo xây dựng thỏa thuận về an ninh. Canberra đã có quan hệ quốc phòng với các đảo quốc khác trong khu vực Thái Bình Dương như Papua New Guinea và Fiji. Tháng 8 năm ngoái, Úc đã vượt qua TQ trong việc tài trợ cho quân đội Fiji xây dựng căn cứ quân sự Black Rock trên lãnh thổ đảo quốc này. Các hoạt động của TQ tại khu vực, với chương trình phát triển hạ tầng “Vành đai và Con đường”, đã buộc Úc không thể ngồi yên. Các đảo quốc nếu tách ra chỉ là vài hòn đảo nhỏ nhưng nếu xem xét chúng theo góc độ một vùng quần thể với tài nguyên thiên nhiên dồi dào là nguồn lợi rất lớn mà các cường quốc khó bỏ qua.