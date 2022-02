Tờ The New York Post ngày 9-2 cho biết đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông vô gia cư lấy trộm một cách trắng trợn 10 miếng bít tết từ 1 cửa hàng thực phẩm ở TP New York, Mỹ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.



Nghi phạm, hiện đang bị cảnh sát truy nã, đi đến cửa hàng thực phẩm Trader Joe’s vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng và được nhìn thấy đang vội vàng trốn ra ngoài cửa với 10 gói thịt chất đống trên tay.

Người đàn ông này ban đầu nói rằng anh ta sẽ trả tiền cho những món đồ mà mình lấy, song sau đó cho biết anh ta là người vô gia cư và lấy trộm thức ăn để ăn.

“Tôi sẽ ăn chúng. Tôi đói đến chết rồi” - người đàn ông nói trong video.



Lực lượng cảnh sát có mặt tại Trader Joe's để điều tra vụ trộm cắp. Ảnh: THE NEW YORK POST

Bất lực đi theo người đàn ông này lên thang cuốn dẫn đến lối ra của cửa hàng, đoạn video cho thấy hai nhân viên của Trader Joe’s chỉ có thể ngăn anh ta đem giỏ hàng ra bên ngoài chứ không phải 10 phần thịt.

“Về cơ bản, ban quản lý chỉ nói với chúng tôi rằng đừng làm gì cả, cứ để anh ta đi” - một nhân viên giải thích.

“Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu chúng tôi làm bất cứ điều gì. Điều đó không khiến tôi bận tâm, tôi đã làm việc ở đây được hai năm, và tôi chứng kiến những việc như vậy xảy ra hàng ngày. Sau một thời gian, bạn chỉ không còn quan tâm nữa” - người này nói thêm.



Vụ việc xảy ra tại một chi nhánh cùa Trader Joe's ở TP New York. Ảnh: THE NEW YORK POST

Người đàn ông vô gia cư sau đó gặp khó khăn trong việc giữ các gói thịt trên tay khi vội vàng rời khỏi cửa hàng với đống chiến lợi phẩm và đã ném chúng vào một túi rác lớn màu đen đang được một người quét đường sử dụng.

Bị người quét đường truy đuổi để đòi lại túi rác, người đàn ông buộc phải lấy đống thịt ra và mang đi trước khi cảnh sát đến.



Nhân viên của cửa hàng chỉ có thể ngăn người đàn ông đem giỏ hàng ra bên ngoài. Ảnh: THE NEW YORK POST

Cảnh sát đã được gọi đến cửa hàng và vụ việc đang được đội bắt cướp của lực lượng cảnh sát điều tra. Hiện phía Trader Joe’s vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này.



Trước đó, vào đầu tháng, các nhà bán lẻ thịt cá cho biết họ đã phải tăng giá hoặc từ chối bán các mặt hàng có giá trị cao trước tình trạng gia tăng những kẻ ăn cắp các mặt hàng đắt tiền từ cửa hàng của họ và bán lại cho những người bán hàng rong ở các khu vực khác của thành phố.

Lực lượng cảnh sát TP New York cho biết các khiếu nại về trộm cắp của các cửa hàng thực phẩm và tạp hóa trên toàn thành phố đã tăng 36% từ năm 2020 đến năm 2021.