Hôm 12-8, người sáng lập tờ Apple Daily - ông Jimmy Lai Chee-ying (Lê Trí Anh) đã được chào đón như một người hùng khi trở lại văn phòng sau khi được tại ngoại. Trước các nhân viên của mình, ông cam kết giữ cho tờ báo tiếp tục hoạt động, ngay cả khi văn phòng an ninh quốc gia của Bắc Kinh ở Hong Kong đã bắt giữ ông và những người khác, theo tờ South China Morning Post.



Trùm truyền thông Jimmy Lai. Ảnh: GETTY

Sau khi ông Lai bị bắt giữ, trên trang mạng xã hội Weibo, nhiều người ở Trung Quốc đại lục cho ông Lai là “tội phạm hàng đầu” và nhiều cuộc tranh luận nổ ra về việc liệu ông có bị đưa về đại lục để xét xử hay không.

Ông Lai nói: "May mắn thay, tôi đã không bị đưa về đại lục".

Các điều khoản trong luật an ninh quốc gia cho phép Bắc Kinh có toàn quyền để sử dụng các quan chức thực thi pháp luật và thẩm phán của riêng mình trong các trường hợp đặc biệt phức tạp.

Ông Lai là nhân vật cấp cao nhất từng bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ theo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên thành phố vào tháng 6. Luật an ninh quốc gia được ban hành nhằm kiểm soát các hành động ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với nước ngoài, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Trả lời khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra với tờ báo, ông Lai nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục. Hãy tiếp tục. Chúng tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ những người Hong Kong và chúng tôi sẽ không để họ thất vọng”.

Hôm 12-8, Apple Daily xác nhận họ đã bán được ít nhất 500.000 bản in chỉ trong ngày 11-8, trong khi trước đây nó chỉ bán được trung bình 70.000 bản.

Trong khi đó, Văn phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia của Bắc Kinh - một cơ quan mới được thành lập tại thành phố để giám sát việc thực thi luật an ninh quốc gia cho biết họ “kiên quyết ủng hộ việc cảnh sát Hong Kong bắt giữ ông Lai và những người khác”.

Trong phát biểu chính thức đầu tiên về các vụ bắt giữ kể từ khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực vào ngày 30-6, một phát ngôn viên cho biết: “Bất kỳ ai vi phạm luật an ninh quốc gia Hong Kong và luật pháp Hong Kong đều phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt về pháp lý”.

“Văn phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia kiên quyết hỗ trợ cảnh sát Hong Kong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật nhằm xử lý tất cả các hành vi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật” - phát ngôn viên này nói.

Hôm 10-8, ông Lai, cùng với hai con trai, bốn nhân viên cấp cao và ba nhà hoạt động khác đã bị bắt với cáo buộc thông đồng với thế lực nước ngoài hoặc gian lận thương mại.

Cùng ngày, 200 cảnh sát đã đột kích vào văn phòng của tờ báo 25 năm tuổi nòi trên, vốn nổi tiếng với lập trường chống chính quyền.

Tối 11-8 (giờ địa phương), sau 40 tiếng bị tạm giam, cảnh sát cho biết họ tạm thời chưa bị kết án và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh khổng lồ. Ông Lai nộp 200.000 HKD (gần 600 triệu VND) tiền bảo lãnh và 300.000 HKD (gần 900 triệu VND) tiền bảo đảm.

