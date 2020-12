Trong cuộc họp báo ngày 22-12, các quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra sức trấn an dư luận trước sự lây lan nhanh của biến thể virus SARS-CoV-2 (gây dịch COVID-19) ở Anh. Các quan chức WHO khẳng định đây là một phần bình thường trong quá trình tiến hóa của virus và vẫn chưa tới mức “vượt tầm kiểm soát” như tuyên bố trước đó của chính phủ Anh.





Các lãnh đạo WHO tham gia cuộc họp báo ngày 22-12. Ảnh: AP

“Điều quan trọng lúc này là tất cả các bên phải hết sức minh bạch với công chúng, cho người dân biết thêm về biến thể này và nói cho họ hiểu rằng đây là một phần bình thường trong quá trình tiến hóa của virus” - theo Giám đốc Chương trình khẩn cấp của WHO, TS Mike Ryan.