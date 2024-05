Rạn nứt nội bộ và tương lai chính trị của ông Netanyahu

Cách tiếp cận của Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu đối với cuộc chiến ở Gaza đang khiến một số thành viên cả trong nội các chiến tranh và liên minh cầm quyền của ông bất bình và thậm chí ra "tối hậu thư" với thủ tướng. Theo giới quan sát, diễn biến đáng chú ý này có thể tác động lớn tới vai trò lãnh đạo của ông Netanyahu cũng như cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Ngày 19-5, ông Benny Gantz – một trong 3 lãnh đạo nội các chiến tranh Israel và là lãnh đạo đảng đối lập Israel (đảng Xanh và Trắng) – đã ra tối hậu thư cho ông Netanyahu. Theo đó, ông Gantz kêu gọi chính phủ Israel lập kế hoạch 6 điểm về “các mục tiêu chiến lược” tại Dải Gaza, cảnh báo sẽ rời nội các nếu kế hoạch này khônh thành hình trước ngày 8-6, theo tờ The Times of Israel.

Theo Times of Israel, ông Gantz đã kêu gọi chính phủ Israel xây dựng một kế hoạch cụ thể, rõ ràng về Gaza, trong đó có 6 mục tiêu chiến lược: (1) Đưa con tin về nhà; (2) Tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Dải Gaza và thiết lập quyền kiểm soát an ninh cho Israel tại Gaza; (3) Tạo ra một cơ chế quản lý dân sự quốc tế cho Gaza; (4) Khôi phục đời sống cho người dân Israel bị ảnh hưởng do xung đột (những người đã phải sơ tán khẩn cấp do các đợt tấn công của Hezbollah tại miền Bắc Israel,...); (5) Thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia; (6) Áp dụng khuôn khổ mới về phục vụ nghĩa vụ quân sự.