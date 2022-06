Rạng sáng nay, nghi can 17 tuổi đâm chết bạn gái 16

Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai Nguyễn Huỳnh Ý, nghi can vụ án mạng mà nạn nhân là cô gái 16 tuổi - người có quan hệ tình cảm với nghi can.

Sự việc xảy ra rạng sáng nay, 4-6, tại một hẻm nhỏ trên đường Quang Trung, phường 11, Gò Vấp, trước nhà em NHHY. Thông tin ban đầu, Ý và Y có quan hệ tình ái, nhưng gần đây hai người có mâu thuẫn. Ý chạy đến nhà Y nói chuyện, rồi đôi bên cự cãi. Ý lấy dao đâm Y trọng thương.

Người nhà cũng như hàng xóm nghe tiếng la hét, kêu cứu chạy tới thì Ý đã tẩu thoát. Cô gái được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, khi mới đang tuổi 16.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Biết không thể thoát tội, Ý đến công an đầu thú.

Ban đầu, nghi phạm khai nhận có sống chung với Y như vợ chồng, hai bên đang có mâu thuẫn tình cảm.

Chưa có quyết định tố tụng với nghi can Nguyễn Huỳnh Y, người mới 17 tuổi ở thời điểm án mạng xảy ra.

Theo Bộ luật Hình sự, về nguyên tắc người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Nhưng phạm tội ở độ tuổi dưới 18 thì không phải chịu hình phạt tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp hình phạt là tù có thời hạn thì, người dưới 18 tuổi khi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng, với thời hạn án tù thích hợp ngắn nhất.