Rúng động vụ án chồng chuốc thuốc mê vợ rồi rủ người lạ hiếp dâm 06/09/2024 11:59

Hôm 5-9, tại TP Avignon, (miền nam Pháp) diễn ra phiên tòa xử một vụ án chấn động nước Pháp. Dự kiến quá trình xét xử vụ án này sẽ kéo dài 4 tháng.

Vụ án rúng động nước Pháp

Bà Gisèle Pelicot - người bị hại, bước vào phòng xử án đông nghẹt với vẻ điềm tĩnh, đôi mắt cương quyết, khô ráo dưới cặp kính râm và theo sau bà là những đứa con đã trưởng thành.

Sau đó, bà Pelicot đứng lên và kể trước tòa về cuộc sống hạnh phúc mà bà đã xây dựng trong hơn 50 năm. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy đã tan vỡ vào một buổi sáng cuối năm 2020 khi cơ quan chức năng mời bà đến một đồn cảnh sát ở miền nam nước Pháp.

Tại đó, cảnh sát nói với bà rằng chồng bà - ông Dominique Pelicot, trong suốt 10 năm, đã chuốc thuốc mê bà và mời nhiều người lạ đến chính căn nhà của họ và cùng ông ta hiếp dâm bà trong khi bà hôn mê.

Bà Gisèle Pelicot (áo cam) là người bị hại trong phiên tòa rúng động nước Pháp. Ảnh: AFP

Theo luật của Pháp, bà Pelicot, 71 tuổi, có thể chọn xử kín nhưng bà quyết định rằng phiên tòa cần phải được xử công khai để toàn thể nước Pháp lắng nghe câu chuyện của bà và cùng nhau giải quyết tệ nạn này.

Trong phòng xử án hôm 5-9, bên cạnh chồng bà Pelicot, có nhiều bị cáo khác dính cáo buộc hiếp dâm bà Pelicot, bị đưa ra xét xử đến nỗi tòa án phải dựng một khu vực bằng kính thứ hai để có chỗ cho các bị cáo này. Những bị cáo này là lính cứu hỏa, binh lính, tài xế xe tải, một chuyên gia công nghệ thông tin, ở độ tuổi từ 26 đến 74 và nhiều người trong số này đã kết hôn và có con.

Từ tình yêu đến tội ác

Theo lời kể của bà Pelicot, bà và ông Pelicot đã yêu nhau say đắm khi mới 19 tuổi và sớm đi tới hôn nhân. Hai người đã ở bên nhau, trải qua những thăng trầm của cuộc sống, từ bệnh tật đến những khó khăn về tài chính cũng như đời sống hôn nhân. Hiện tại, họ có 3 người con và 7 người cháu.

Bà Pelicot nói trước tòa rằng bà đã tin tưởng chồng mình tuyệt đối và hai vợ chồng có đời sống tình dục bình thường. "Tôi nghĩ chúng tôi là một cặp đôi mạnh mẽ. Chúng tôi có mọi thứ để có được hạnh phúc” - bà Pelicot khẳng định.

Theo các công tố viên, trước đó, ông Pelicot đã từng bị bắt quả tang đang cố quay phim dưới váy phụ nữ trong một cửa hàng tạp hóa. Bà Pelicot đã tha thứ cho ông và nghĩ rằng đó là một sự cố hiếm hoi trong cuộc hôn nhân 50 năm.

Sau khi bà Pelicot nghỉ hưu vào năm 2013, gia đình bà chuyển từ vùng Paris đến Mazan - thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Pháp.

Tại đây, bà kể rằng chồng bà - ông Pelicot đã ở bên và hỗ trợ bà vượt qua một căn bệnh lạ. Lúc đó, bà bị rụng tóc, sụt cân và đáng lo ngại nhất là mất trí nhớ. Bà cho biết đôi khi bà thức dậy vào buổi sáng và không nhớ mình đã làm gì và buổi tối trước đó. Có những khoảng thời gian bà không thể nhớ mình đã làm gì khiến bà sợ hãi đến mức đã phải tạm dừng lái xe.

Chồng bà đã đưa bà đi khám bác sĩ chuyên khoa và chụp CT não nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng từ bác sĩ. Bà cho rằng thể mình là bị Alzheimer hoặc u não giai đoạn đầu.

Điều đáng nói là kể từ ngày bà bước vào đồn cảnh sát để nghe cảnh sát nói về những gì chồng bà đã làm với bà, thì bà chưa bao giờ bị mất trí nhớ như vậy thêm một lần nào nữa.

Bà Pelicot nói rằng đã “không thể tưởng tượng nổi dù chỉ một giây rằng mình đã bị chuốc thuốc mê". Bà cũng nhớ lại rằng có lần chồng bà đưa cho bà một cốc bia màu xanh bạc hà và giờ bà ngộ ra rằng chồng mình đang "thử nghiệm" các cách chuốc thuốc mê.

Tại tòa, ông Pelicot ngồi tách biệt với những bị cáo khác và luôn cúi mặt trong khi nghe vợ trình bày trước tòa. Ông Pelicot đã gặp hầu hết những người đàn ông này trên một trang web tiếng Pháp không được kiểm duyệt.

Dominque Pélicot - chồng bà Gisèle Pelicot đã nhận tội trước tòa. Ảnh: AFP

Ông Pelicot cho biết tất cả những người đàn ông đều biết vợ ông đã bị chuốc thuốc mê trước khi họ làm trò đồi bại và thống nhất tuân theo các quy tắc mà ông này đặt ra để đảm bảo vợ mình không tỉnh dậy giữa chừng. Đáng nói hơn, ông Pelicot đã quay lại những hành vi đồi bại đó và lưu trữ hơn 20.000 video và ảnh mà sau này cảnh sát đã dùng để truy tìm những bị cáo liên quan.

Hiện tại, ông Pelicot đã nhận tội tất cả các cáo buộc, bao gồm tội hiếp dâm nghiêm trọng và chuốc thuốc mê. Ông cũng bị cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư của vợ, con gái và hai con dâu vì bị nghi đã ghi lại và phát tán hình ảnh riêng tư của họ một cách bất hợp pháp. Nếu bị kết tội, ông Pelicot sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Còn hầu hết những bị cáo khác bị đưa ra xét xử đều dính cáo buộc hiếp dâm với "nhiều tình tiết tăng nặng", một trong số tình tiết tăng nặng này là là dùng thuốc để đưa bà Pelicot vào giấc ngủ. Tuy nhiên, nhiều bị cáo đã không nhận tội. Một số người khai rằng họ đã bị lừa quan hệ tình dục với người bị chuốc thuốc mê, bị chồng bà Pelicot dụ dỗ quan hệ tay ba và nói rằng bà Pelicot chỉ giả vờ ngủ vì nhút nhát.

Bà Pelicot đáp trả những lời khai đó rằng những người này “biết chính xác những gì họ đang làm và tình trạng của bà như thế nào", đồng thời gọi phòng ngủ của mình là “phòng tra tấn”.. Bà lưu ý rằng một trong những người đàn ông này đã được chẩn đoán mắc HIV nhưng rất may là bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo lời một trong những luật sư của bà Pelicot nói với tờ The New York Times thì lần đầu tiên bà xem những video này là trong phiên tòa hôm 5-9. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bà Pelicot cho biết bà đã lấy hết can đảm để xem các video này vào tháng 5, khi biết chúng sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa. Khi đó, bà ấy quyết định rằng phiên tòa cần được xử công khai.

Trong những ngày sau khi gặp cảnh sát và nhìn thấy một số bức ảnh gây sốc mà chồng bà đã lưu trữ, bà Pelicot nói rằng bà đã nghĩ đến việc tự tử. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của con cái và bạn bè, bà bắt đầu bình tâm lại và bán hầu hết mọi thứ trong ngôi nhà ở Mazan và chuyển đi nơi khác.

Hiện bà đã ly hôn với ông Pelicot, dù vẫn giữ họ chồng trong phiên tòa. Bà dự định sẽ lấy lại họ thời con gái sau khi phiên tòa này kết thúc.