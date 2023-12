Sài Gòn Door cung cấp dòng cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa chống cháy

SaiGonDoor chính thức trở thành một trong “Top 5 thương hiệu Uy tín Chất lượng Quốc Gia năm 2023

Sài Gòn Door tự hào là đối tác tin cậy của mọi khách hàng

Chúng tôi luôn không ngừng tạo ra những giá trị, mang đến trải nghiệm hoàn hảo đến khách hàng. Sài Gòn Door nhận được sự đón nhận của khách hàng không chỉ bởi uy tín, mà còn nhờ chất lượng sản phẩm, mức giá hợp lý và sự chuyên nghiệp trong dịch vụ. Cụ thể:

● Tạo ra các thiết kế đẳng cấp và hiện đại

Sản phẩm mà Sài Gòn Door cung cấp không đơn thuần chỉ là cánh cửa, mà là biểu tượng của sự đẳng cấp và hiện đại. Với sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật và công nghệ, mỗi cánh cửa đều là một tác phẩm độc đáo, đem đến vẻ đẹp và phong cách cho không gian sống.

● Lấy sự an toàn của khách hàng làm mục tiêu

Đơn vị luôn thực hiện lựa chọn nguyên liệu kỹ càng, có chất lượng tốt nhất cũng như cấu tạo chắc chắn để tạo ra các sản phẩm bền bỉ và cao cấp. Bên cạnh việc tạo ra sản phẩm thịnh hành, Sài Gòn Door vô cùng chú trọng sự an toàn cho ngôi nhà của bạn.

● Luôn đa dạng hóa để đáp ứng mọi nhu cầu

Không gian sống đại diện cho phong cách của mỗi khách hàng, Sài Gòn Door luôn hiểu rõ điều này nên đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo ra các sản phẩm đa dạng, từ cổ điển đến hiện đại, từ đơn giản đến cầu kỳ, để đảm bảo mang đến nhiều lựa chọn cho mọi người.

Những thành tựu của Sài Gòn Door

Hiện nay chúng tôi đang sở hữu hệ thống sản xuất bao gồm chuỗi 33 showroom trưng bày, 4 nhà xưởng sản xuất và số lượng lớn các đại lý bán lẻ.

Đơn vị đã xuất sắc đạt được giải thưởng danh giá, là dấu mốc vô cùng vinh quang trong quá trình hoạt động lâu dài. Đó chính là TOP 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á năm 2022. Top 5 Thương Hiệu Uy Tín Chất Lượng 2023. Dù chỉ mới thành lập hơn 10 năm, thương hiệu Sài Gòn Door đã phấn đấu và thông qua nhiều tiêu chí khắt khe, được xướng tên và khẳng định được vị thế trong lĩnh vực cung cấp cửa và đồ nội thất trên thị trường.

Những dòng cửa tạo nên thương hiệu Sài Gòn Door

Sài Gòn Door sản xuất và phân phối đa dạng các dòng cửa như:

● Cửa gỗ: Cửa gỗ công nghiệp ( cửa gỗ công nghiệp HDF, cửa gỗ công nghiệp MDF), cửa gỗ tự nhiên.

● Cửa nhựa: cửa nhựa composite, cửa nhựa ABS Hàn Quốc, cửa nhựa Đài Loan, cửa nhựa giả gỗ, cửa nhựa vân gỗ

● Cửa chống cháy: cửa gỗ chống cháy, cửa thép chống cháy, cửa thép Hàn Quốc, cửa thép vân gỗ

và đầy đủ đồ dùng nội thất, phụ kiện cửa, phụ kiện nội thất chất lượng…

Đa dạng mẫu cửa và kiểu dáng

Cam kết về chất lượng trong các sản phẩm cung cấp của Sài Gòn Door đã và đang đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng, tạo nên thương mạnh mạnh mẽ trong lĩnh vực nội thất và cửa chất lượng.

Chúng tôi tin rằng với sự đa dạng về sản phẩm này, chúng tôi có thể đồng hành cùng khách hàng trong việc xây dựng không gian sống hiện đại.

Cùng với sự phát triển của SaiGonDoor, Công ty còn thành lập nhiều thương hiệu cửa nổi tiếng như Ecodoor Vn, GiaPhatDoor Vn, GiaHuyDoor Vn, Famidoor Vn, ThinhVuongDoor Com, CuaGoSaiGon Com, HuyPhatDoor Com, và Sieuthicuaonline Com. Đa dạng của sản phẩm không chỉ hài lòng khách hàng, mà còn cam kết đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần vào sự thành công bền vững trong ngành công nghiệp cửa.

HỆ THỐNG SIÊU THỊ CỬA & NỘI THẤT SAIGONDOOR Trụ sở chính: 511 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM Hệ Thống Showroom SaiGonDoor ● Quận 7: 511 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM ● Quận 12: 92/4D Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM ● Quận 9: 535 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM ● Quận Thủ Đức: 615 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức ● Cần Thơ: 94C Đường 3 tháng 2, Hưng Lợi, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Điện thoại: 0818.400.400 - 0828.400.400 Website: www.saigondoor.vn> Facebook: https://www.facebook.com/SaigonDoor/ Youtube: https://www.youtube.com/c/SAIGONDOOR

NK