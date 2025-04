HD Agency - Dịch vụ thiết kế website chuẩn SEO, tối ưu công cụ tìm kiếm 04/04/2025 11:12

HD Agency với đội ngũ trẻ trung, năng động và giàu kinh nghiệm, tự hào mang đến giải pháp thiết kế website chuyên nghiệp, chuẩn SEO, giúp doanh nghiệp bứt phá trong môi trường kinh doanh trực tuyến đầy cạnh tranh. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2019, HD Agency đã không ngừng nỗ lực để khẳng định vị thế của mình, xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng thông qua những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm.

HD Agency cung cấp đa dạng các loại hình thiết kế website, từ website công ty, cá nhân, bán hàng, tin tức đến website giới thiệu doanh nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, thời gian hoàn thành website chỉ trong khoảng 14 ngày, giúp doanh nghiệp nhanh chóng sở hữu một công cụ trực tuyến hiệu quả.

Cập nhật bảng giá dịch vụ thiết kế website tại HD Agency

Dưới đây là bảng giá cập nhật dịch vụ thiết kế website tại HD Agency, được phân chia thành 4 gói chính, phù hợp với từng nhu cầu và quy mô kinh doanh khác nhau:

● Gói Start (4.900.000 VNĐ): Gói này được thiết kế dành cho những ai mới bắt đầu kinh doanh trực tuyến. Với mức giá phải chăng, bạn sẽ sở hữu một website được thiết kế theo mẫu có sẵn, kèm theo tên miền .com hoặc .net, hosting 2Gb, email doanh nghiệp, logo đơn giản và cập nhật từ 30-50 nội dung. Gói này cũng bao gồm bảo mật SSL, tích hợp chat trực tuyến, chuẩn SEO và Mobile, cùng với bảo hành trọn đời và bàn giao source code.

● Gói Plus (8.900.000 VNĐ): Đây là gói dịch vụ dành cho những doanh nghiệp muốn mở rộng và tăng trưởng trực tuyến. Website sẽ được thiết kế theo yêu cầu của bạn, kèm theo tên miền .com hoặc .vn, hosting 4Gb, email doanh nghiệp, logo đơn giản và cập nhật từ 50-100 nội dung. Tương tự như gói Start, gói Plus cũng bao gồm các tính năng bảo mật, tích hợp và hỗ trợ kỹ thuật.

● Gói Pro (11.900.000 VNĐ): Gói Pro giúp doanh nghiệp khẳng định giá trị thương hiệu của mình trên internet. Website được thiết kế theo yêu cầu, kèm theo tên miền .com hoặc .vn, hosting không giới hạn, email doanh nghiệp (5Gb, 5 user), logo chuyên nghiệp (2 mẫu) và cập nhật từ 100-200 nội dung. Các tính năng khác tương tự như gói Plus.

● Gói Business (15.900.000 VNĐ): Đây là gói dịch vụ cao cấp nhất, mang đến sự độc quyền thương hiệu cho doanh nghiệp. Website được thiết kế độc quyền theo yêu cầu, kèm theo tên miền .com hoặc .vn, hosting không giới hạn, email doanh nghiệp (30Gb, 20 user), logo chuyên nghiệp (2 mẫu) và cập nhật từ 100-200 nội dung. Các tính năng bảo mật, tích hợp và hỗ trợ kỹ thuật cũng được cung cấp đầy đủ.

Tất cả các gói dịch vụ đều được bảo hành trọn đời và bàn giao source code, giúp bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và sự ổn định của website.

Tại sao nên chọn HD Agency để thiết kế website? Những quyền lợi dành cho bạn

Khi bạn quyết định xây dựng website, việc lựa chọn một đối tác đáng tin cậy là vô cùng quan trọng. HD Agency nổi bật như một lựa chọn hàng đầu, mang đến cho bạn không chỉ một trang web chuyên nghiệp mà còn là một loạt các lợi ích thiết thực.

HD Agency tặng bạn tên miền .com và hosting 4Gb miễn phí trong năm đầu tiên, giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể. Bên cạnh đó, bạn còn được tặng một Fanpage tối ưu với 1000 lượt like/follow, tạo nền tảng vững chắc cho việc quảng bá thương hiệu. Đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của HD Agency sẽ hỗ trợ bạn tạo ra 3-5 banner và một logo độc đáo, giúp website của bạn trở nên ấn tượng và thu hút.

Không chỉ vậy, HD Agency còn hỗ trợ cập nhật 30 sản phẩm hoặc bài viết ban đầu, giúp bạn nhanh chóng có một website đầy đủ nội dung. Đặc biệt, chính sách bảo hành trọn đời (nếu dùng hosting của HD Agency) hoặc 36 năm (nếu dùng hosting bên ngoài) thể hiện cam kết của HD Agency về chất lượng dịch vụ. Bất kỳ khi nào website gặp sự cố hoặc bạn cần hỗ trợ, HD Agency luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.

Với những quyền lợi vượt trội và sự hỗ trợ tận tâm, HD Agency chính là đối tác lý tưởng để bạn xây dựng một website thành công. Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị thiết kế website chuẩn SEO và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm uy tín, hãy liên hệ ngay với HD Agency nhé!