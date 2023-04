Sân bay Nội Bài thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip

(PLO)- Cảng HKQT Nội Bài đánh giá sản lượng khách cao điểm Lễ 30-4 năm nay tăng hơn 20% so cùng kì năm 2022, tuy nhiên vẫn chưa vượt qua cao điểm hè năm ngoái.

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài thông tin dự kiến ngày cao điểm nhất dịp lễ 30-4 và 1-5, sẽ phục vụ khoảng 96.000 khách với 580 lượt chuyến bay. Trong đó, có 28.000 lượt khách quốc tế, 68.000 khách quốc nội.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài đánh giá sản lượng khách cao điểm 30-4 năm nay tăng hơn 20% so cùng kì năm 2022, tuy nhiên vẫn chưa vượt qua cao điểm hè năm ngoái.

Để phục vụ lượng khách tăng cao dịp nghỉ lễ, cảng đã xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra máy bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác. Đồng thời, chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm.

Thi công cải tạo mặt bằng khu vực soi chiếu an ninh tại tầng 2 sảnh E để mở rộng luồng tuyến di chuyển cho hành khách, lắp đặt bổ sung thêm máy soi chiếu an ninh. Cùng đó, mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân.

Đáng chú ý, Cảng HKQT Nội Bài tiếp tục duy trì thử nghiệm mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (A-CDM), mô hình A-CDM bước đầu đem lại hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động bay.

Bên cạnh đó, cảng phối hợp với Hãng hàng không Bamboo Airways và nhà thầu triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi máy bay từ ngày 17-4 đến 17-5.

Ngoài ra Cảng HKQT Nội Bài siết chặt công tác trực lãnh đạo, trực chỉ huy 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC) nhằm giải quyết kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả mọi vấn đề vướng mắc phát sinh trong hoạt động khai thác.

Phía Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo hạn chế người thân đón, tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách.

Chủ động có mặt trước giờ bay hai tiếng đối với chuyến bay nội địa, ba tiếng đối với chuyến bay quốc tế để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ “vàng”.

AN NHIÊN- VIẾT LONG