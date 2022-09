Sân bay tạm ngừng phục vụ, cảnh báo mưa lớn trên diện rộng ở Đắk Lắk

(PLO)- Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nhiều địa phương ở Đắk Lắk sẽ xuất hiện mưa lớn.

Ngày 27-9, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với tâm bão số 4, thời tiết tại tỉnh từ chiều tối ngày 27 đến sáng ngày 29-9 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trọng tâm mưa lớn tập trung ở các huyện Ea Súp, Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng và TX Buôn Hồ, với lượng mưa phổ biến từ 80 – 150 mm, có nơi trên 200 mm…

Để chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các huyện, thị xã, thành phố sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ, sạt lở, xả lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là vùng ven sông, vùng nguy cơ ngập cao, vùng bị sạt lở để chủ động sơ tán người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, nhất là phương án di dời, sơ tán dân để đảm bảo an toàn.

Các địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, bảo vệ người dân, công trình trọng điểm, xung yếu, công trình đang thi công, sửa chữa; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị để sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống.

Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức lực lượng, huy động lực lượng xung kích tại cơ sở; kiểm tra, rà soát các nhà ở không an toàn hỗ trợ chằng chống, gia cố trụ sở làm việc, kho tàng, trường học, trạm y tế, trụ ăng ten, tháp viễn thông, pa nô, bảng hiệu, hệ thống lưới điện; khẩn trương chặt tỉa cành cây để bảo đảm an toàn; có phương án phân luồng, hướng dẫn, kiểm soát giao thông ở các khu vực bị ngập sâu, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính của địa phương.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong tỉnh triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Ngày 27-9, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết trước diễn biến thời tiết phức tạp trên lưu vực sông Sêrêpôk, mực nước về các hồ thủy điện lớn, đơn vị đã xây dựng kế hoạch vận hành, điều tiết các hồ chứa nhằm chủ động ứng phó với thiên tai. Trước diễn biến này, công ty dự kiến tiếp tục điều tiết xả tràn hồ Buôn Kuốp và Sêrêpôk 3 với tổng lưu lượng xả về hạ du tương đương với lưu lượng đến hồ. Riêng hồ Buôn Tua Srah, dự kiến mực nước hồ đạt cao nhất trước lũ trong vòng 4 - 5 ngày tới, khi đó hồ sẽ phải tiến hành điều tiết xả tràn để đảm bảo mực nước theo quy định; trước khi thực hiện, đơn vị sẽ thực hiện chế độ thông tin thông báo theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ, liên hồ chứa. Khi hồ Buôn Tua Srah điều tiết qua tràn, thì các hồ chứa Buôn Kuốp và Sêrêpốk 3 điều tiết qua tràn với lưu lượng tăng tương ứng. Cảng vụ hàng không Miền Nam tại Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, do ảnh hưởng của bão nên từ 12 giờ ngày 27-9, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột sẽ tạm dừng khai thác.

VŨ LONG