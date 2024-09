Sân chơi mới, cơ hội mới ở Giải bóng rổ Sinh viên Việt Nam VCBC 11/09/2024 14:48

Giải bóng rổ Sinh viên Việt Nam VCBC (Vietnam Collegiate Basketball Championship) là một cuộc tranh tài ý nghĩa và đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào thể thao học đường và tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho sinh viên trên toàn quốc. Đặc biệt, giải hứa hẹn là một điểm nhấn trong đời sống văn hóa thể thao của giới trẻ nhằm nâng cao đời sống tinh thần, hiệu quả học tập và rèn luyện sức khỏe, là cơ hội để các trường đại học và cao đẳng giao lưu, kết nối, xây dựng mối quan hệ bền vững.

Giải bóng rổ sinh viên Việt Nam VCBC lần thứ I năm 2024 quy tụ 16 đội bóng nam và 8 đội bóng nữ tham gia đến từ các trường đại học, thi đấu từ tháng 11-2024 đến tháng 5-2025. Trong lần đầu tiên tổ chức, giải dự kiến tổ chức với quy mô trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong các năm tiếp theo sẽ dần mở rộng ra các thành phố lớn, tiến tới tổ chức toàn quốc và trở thành một bộ môn trong hệ thống Giải thể thao Sinh viên Việt Nam.

Công ty CP New Sports ký kết thoả thuận hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam đồng tổ chức Giải bóng rổ Sinh Viên Việt Nam VCBC.

Cuộc chơi bóng rổ đầu tiên dành cho sinh viên thi đấu với thể thức sân nhà - sân khách. Với cách thi đấu mới lạ này, các đội bóng có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi hơn, cũng như quảng bá hình ảnh của đội bóng và nhà trường với các đội bóng khác và mở rộng cộng đồng bóng rổ của mình.

Đặc biệt, nhằm nâng cao tính chuyên môn và cọ sát của các vận động viên tham gia, giải đấu cho phép các đội sử dụng vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên nước ngoài đang học tập tại trường, bên cạnh việc sử dụng hai cựu học sinh, hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao nảy lửa.

Trong khuôn khổ giải đấu, Ban tổ chức sẽ thiết kế các workshop về chuyên môn bóng rổ, kỹ thuật sơ cứu chấn thương, khởi động giãn cơ trước trận đấu… giúp các bạn trẻ nâng cao kỹ năng và trang bị thêm kiến thức bổ ích.

Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác đồng tổ chức Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam VCBC có Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng Ông Doãn Hồng Hà - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT.

Thể thức thi đấu Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam VCBC

Giai đoạn 1: Vòng bảng: Các đội thi đấu vòng tròn theo thể thức sân nhà sân khách của hai bảng A và B. Kết thúc giai đoạn 1, mỗi bảng lấy 4 đội (với nội dung nam) và 2 đội (với nội dung nữ) có thành tích tốt nhất bảng để tham gia vào giai đoạn 2.

Giai đoạn 2: Vòng Play off: thi đấu tập trung tại sân trung lập theo thể thức Best of 3 (BO 3).

Cơ cấu giải thưởng: Đồng đội và cá nhân

Nội dung nam: Giải nhất: Cúp vô địch, Huy chương vàng và 25.000.000 đồng; Giải nhì: Huy chương bạc 10.000.000 đồng; Đồng giải ba: Huy chương đồng 5.000.000 đồng. Giải cầu thủ xuất sắc nhất: Bảng danh vị và 2.000.000 đồng. Các giải thưởng cho nữ tương tự nam, đồng thời tập thể, cá nhân đoạt giải đều có Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

Nghĩa cử đẹp của BTC giải khi quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Giải thưởng cộng đồng: Hình ảnh khoảnh khắc cổ động ấn tượng của giải (BTC sẽ công bố thể lệ tham gia trên Fanpage của giải): Giải nhất: 2.000.000 đồng; Giải nhì: 1.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, những thông tin, hình ảnh, diễn biến mới nhất về giải đấu cũng sẽ được cập nhật liên tục trên Fanpage chính thức của giải đấu: Giải bóng rổ Sinh viên Việt Nam - VCBC.