Sản phẩm OCOP nổi bật tại hội chợ 'Tự hào hàng Việt Nam' 13/08/2024 14:18

(PLO)- Tỉnh Long An tổ chức hội chợ thương mại “Tự hào hàng Việt Nam” với quy mô 220 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng riêng của địa phương.

Từ ngày 10-8 đến 18-8, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An cùng phối hợp Sở Công Thương tổ chức hội chợ thương mại “Tự hào hàng Việt Nam” tại công viên phường 3, TP Tân An (tỉnh Long An) .

Hội chợ với quy mô 220 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng dành riêng cho UBMTTQ các cấp trong tỉnh trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng riêng của địa phương.

Theo Sở Công thương tỉnh Long An, hội chợ là chuỗi hoạt động hưởng ứng phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, hội chợ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất kinh doanh giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh hệ thống phân phối tạo điều kiện đưa các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu có thế mạnh vào các kênh phân phối.

Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng riêng của tỉnh Long An được ưu tiên trưng bày tại hội chợ thương mại. Ảnh: PT.

Hội chợ được đông đảo người dân tham quan, mua sắm. Tại hội chợ, người tiêu dùng sẽ được giảm giá trên từng sản phẩm, nhiều nhất là 50.000 đồng/sản phẩm.

Đây cũng là cơ hội tốt để các đơn vị trưng bày, quảng bá sản phẩm. Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tân Ân (huyện Cần Đước) trưng bày sản phẩm yến thiên nhiên chưng cất nhiều vị, yến thô, yến qua sơ chế. Sản phẩm yến được khá nhiều người tiêu dùng ghé tham quan gian hàng mua dùng thử và đánh giá sản phẩm chất lượng.

Sản phẩm yến thiên nhiên được người tiêu dùng tham quan. Ảnh: PT.

Ông Lâm Sơn Hải, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Ân, chia sẻ: Ngoài chuyên tâm vào yếu tố chất lượng, HTX đã thực hiện đăng ký độc quyền kiểu dáng tên sản phẩm và kiểu dáng vỏ hộp sản phẩm.

Hiện nay, sản phẩm yến trên thị trường nhiều, có sự cạnh tranh cao nhưng doanh nghiệp quan tâm, khi có kiểu dáng độc quyền, người tiêu dùng dễ nhận diện, tránh mua phải hàng gian, hàng giả, hàng nhái.