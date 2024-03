Nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Long An

(PLO)- Trong thời gian tới, Ban liên lạc đồng hương Long An tại TP.HCM sẽ đẩy mạnh công tác khuyến học, xây nhà, xây cầu, khám chữa bệnh tại những khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Ngày 2-3, tại TP.HCM, UBND tỉnh Long An phối hợp với Ban liên lạc đồng hương Long An tổ chức họp mặt đồng hương Long An tại TP.HCM nhân dịp đầu năm 2024.

Tại buổi họp mặt, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đánh giá kinh tế-xã hội của tỉnh Long An những năm qua có sự phát triển đi lên, đời sống vật chất của người dân được nâng cao.

Để đạt được những thành quả trên là sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân tỉnh Long An. Bên cạnh đó là sự đóng góp không nhỏ của người dân Long An xa quê, trong đó có nhiều người đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: NC

"Sự quan tâm đầu tư, kêu gọi đầu tư vào tỉnh Long An nhằm góp phần xây dựng tỉnh Long An giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long, phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam.

Những đóng góp, hỗ trợ về vật chất, tinh thần của Hội đồng hương Long An tại TP.HCM chính là nguồn động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và người dân trong tỉnh tự tin, vững bước trên chặng đường đã qua và trong thời gian tới" - ông Phạm Tấn Hòa nói.

Lãnh đạo tỉnh Long An tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NC

Tại buổi họp mặt, Trưởng ban Liên lạc đồng hương Long An tại TP.HCM Nguyễn Văn Thọ thông tin trong thời gian vừa qua, người dân Long An sinh sống tại TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động để phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Cụ thể là hoạt động xây dựng nhà tình thương, xây cầu, xây đường giao thông nông thôn. Ngoài ra còn có nhiều chương trình hỗ trợ cho các học sinh nghèo hiếu học, khám chữa bệnh cho người dân nghèo trên địa bàn tỉnh.

"Thời gian tới, Ban liên lạc đồng hương Long An tại TP.HCM sẽ đẩy mạnh công tác khuyến học như vận động chương trình tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi dành cho học sinh nghèo hiếu học. Ngoài ra, các công tác như xây nhà, xây cầu, khám chữa bệnh những khu vực vùng sâu, vùng xa ở tỉnh cũng sẽ được đẩy mạnh để hỗ trợ cho người con Long An còn gặp nhiều khó khăn..." - ông Thọ nói.

NGUYỄN CHÂU