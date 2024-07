Sáng nay, Phó Thống đốc lên tiếng về xác thực sinh trắc học để chuyển tiền

Tại hội thảo “Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng” tổ chức sáng nay (4-7), Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đã làm rõ hơn về nội dung của Quyết định 2345 ban hành tháng 12-2023. Theo đó hai mục tiêu quan trọng của quyết định này là ngăn hai tình trạng: thứ nhất, mở tài khoản bằng giấy tờ giả; thứ hai mở tài khoản bằng giấy tờ thật nhưng không phải người trên giấy tờ đó đi mở.

Theo Phó Thống đốc, Quyết định 2345 yêu cầu đúng người có tài khoản ở ngân hàng là người có căn cước công dân được Bộ Công an cấp. Bản chất của quyết định là loại bỏ việc mở tài khoản của những người không chính chủ, làm sạch hệ thống tài khoản ngân hàng.

"Trước kia các đối tượng sử dụng giấy tờ mua bán trên mạng hoặc giấy tờ ở các hiệu cầm đồ để mở tài khoản, giờ đây các vấn đề này chấm dứt. Ngoài ra chấm dứt tình trạng mở tài khoản rồi cho thuê tài khoản để làm các hành vi bất hợp pháp", ông Dũng nhần mạnh .

Phó Thống đốc công bố đến 17h chiều qua (3-7), có 16,6 triệu tài khoản khách hàng đã được các ngân hàng kiểm tra đối chiếu với Bộ Công an. Con số này bằng cả một năm ngành ngân hàng mở tài khoản cho khách hàng. 170 triệu tài khoản ngân hàng đã được mở trong 30 năm qua.

“Có thể thấy đây là nỗ lực và thành công rất lớn của cơ quan quản lý và toàn ngành ngân hàng nói chung. Phần đông các tài khoản ngân hàng đã thực hiện được sinh trắc học, còn lại số ít chưa thực hiện được vì nhiều lý do”, Phó Thống đốc cho biết.

Tuy vậy, Phó Thống đốc cũng thừa nhận về việc đã có những ách tắc nhất định trong hệ thống ngân hàng vào ngày đầu của tháng 7, tuy nhiên vấn đề này đã được giải quyết. “Công suất hoạt động của các ngân hàng trong ngày 1/7 tăng gấp 10 lần. Chính vì vậy trong ngày 1-7 đã có những ách tắc cục bộ nhưng đến ngày 2 và ngày 3-7 đã thông suốt trở lại”.

Cũng theo ông Phạm Tiến Dũng, Ngân hàng Nhà nước theo dõi hệ thống ngân hàng chặt chẽ từng giờ. 23 triệu giao dịch, 19 triệu giao dịch trên 10 triệu, chiếm 8,2%. Hôm qua (ngày 3-7), gần như không có một ách tắc nào lớn cả, bởi trên thực tế chỉ có 8% chịu ảnh hưởng còn lại 92% không ảnh hưởng.

Mỗi giao dịch thực tế chỉ tốn thêm 3 giây với xác thực sinh trắc học. Con số 16,6 triệu tài khoản đã được đối chiếu thông tin với Bộ Công an cho thấy đa số những người làm sinh trắc học không có vướng mắc.

Cũng theo Phó Thống đốc, lý do không thể triển khai sớm được công tác xác thực sinh trắc học mà cần phải chờ đến thời điểm này vì cần có sự hỗ trợ từ cơ sở dữ liệu căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an.

Mặc dù liên tục được cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bị mắc lừa, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, trong năm 2023, tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng khoảng 8.000-10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022.

Đây là con số dựa trên những sự việc người dân đến trình báo cơ quan công an. Trong năm qua đã khởi tố 1.500 vụ án vì tội lừa đảo trên không gian mạng.