Sắp xếp cấp huyện, xã: Dôi dư hơn 10.400 cán bộ

Sáng 12-9, tại phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến kết quả giám sát “việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”.

Giảm 3.866 cơ quan ở cấp huyện, xã

Trình bày báo cáo của đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu những kết quả đạt được khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Việc tổ chức bộ máy ở các đơn vị hành chính sau sắp xếp đều được kiện toàn theo đúng yêu cầu tại các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cả nước đã giảm 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện. Trong đó, khối hành chính giảm 752 cơ quan, khối đoàn thể giảm 2.856 cơ quan, khối cơ quan thuộc hệ thống ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương giảm 73 cơ quan, khối đơn vị sự nghiệp giảm 185 đơn vị.

Ông Tùng cũng cho hay Chính phủ và các địa phương đều xây dựng phương án, lộ trình và cam kết, quyết tâm hoàn thành việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đúng thời hạn quy định.

Tổng số cán bộ, công chức cấp huyện của 21 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp có mặt tại thời điểm sắp xếp là hơn 2.400 người; số được bố trí theo đúng quy định hơn 1.700 người, số cán bộ dôi dư hơn 700 người.

Cấp xã tại thời điểm sắp xếp có hơn 20.400 người, số được bố trí theo đúng quy định hơn 10.700 người, số dôi dư hơn 9.700 người.

Cũng theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư và việc chấm dứt hợp đồng đối với viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đã được quan tâm thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần hỗ trợ các đối tượng dôi dư bước đầu ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi con dấu, giấy tờ cho người dân, tổ chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm thuận lợi cho người dân, tổ chức và không thu phí…

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị ở những địa phương thực hiện sắp xếp đều được kiện toàn và bảo đảm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Vấn đề quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, không phát sinh khiếu nại, tố cáo do sắp xếp đơn vị hành chính.

Lúng túng khi bố trí cán bộ dôi dư

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đặc biệt, công tác bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính còn lúng túng.

“Số lượng người dôi dư cần tiếp tục giải quyết còn nhiều”- ông Tùng nói.

Còn nhiều trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp chưa được bố trí, sử dụng hiệu quả. Việc tổ chức thanh lý, bán đấu giá các trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp còn chậm và gặp nhiều khó khăn.

Chất lượng đô thị, mật độ dân số đô thị ở một số đơn vị hành chính đô thị được hình thành trên cơ sở sáp nhập với đơn vị hành chính nông thôn chưa được bảo đảm.

Sau khi sắp xếp, nhu cầu đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị rất lớn trong khi nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, việc xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xã hội còn hạn chế.

Giai đoạn đầu sau khi thực hiện sắp xếp, đời sống sinh hoạt của nhân dân ở một số địa phương cũng chịu tác động, ảnh hưởng nhất định do phải điều chỉnh thông tin, thay đổi địa chỉ...

Từ thực tế trên, đoàn giám sát cho rằng việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách là mục tiêu sẽ đạt trong dài hạn. Còn giai đoạn ngay sau khi sắp xếp vẫn cần tập trung bố trí nguồn lực đầu tư cần thiết để các đơn vị hành chính sớm ổn định về tổ chức và hoạt động, có nền tảng ban đầu để thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.