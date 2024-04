Sát hại người phụ nữ sau khi đe dọa cưỡng hiếp bất thành 04/04/2024 19:07

(PLO)- Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt được hung thủ đe dọa hiếp dâm, giết người phụ nữ trên rẫy vắng.

Chiều 4-4, Công an tỉnh Gia Lai đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Ia Pa và Công an huyện Kông Chro có thành tích xuất sắc phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Đinh I Ô (35 tuổi, ngụ xã Chơ Glong, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người.

Công an dẫn giải Đinh I Ô thực nghiệm hiện trường. Ảnh: HV

Trước đó, chiều 20-3, người dân phát hiện bà ĐA (46 tuổi) tử vong tại khu vực chòi rẫy thuộc thôn 5, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa và trình báo lực lượng chức năng. Do vụ án xảy ra tại chòi rẫy, xa khu dân cư, vắng người qua lại đã gây ra không ít khó khăn trong quá trình phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn là Đinh I Ô và khoanh vùng, truy bắt. Đến 12 giờ ngày 3-4, Đinh I Ô bị bắt giữ khi lẩn trốn tại khu vực ngã ba Cây Xoài (thuộc phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) sau 12 ngày gây án.

Bước đầu, Đinh I Ô khai sau khi uống rượu, khoảng 15 giờ ngày 20-3, đã đi bộ qua khu vực rẫy mì thôn 5 (xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) gặp, đe dọa cưỡng bức bà ĐA. Lúc này, người phụ nữ sợ hãi, bỏ chạy liền bị Ô đuổi theo, ra tay sát hại.

Sau gây án, Đinh I Ô trốn khỏi hiện trường.