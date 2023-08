Sau 1 năm bị khởi tố, nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế được trở lại làm việc

(PLO)- Nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế được trở lại làm việc sau hơn một năm bị khởi tố.

Ngày 9-8, ông Thái Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa có thông báo trở lại làm việc đối với ông Hoàng Văn Đức, nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đồng thời, ông Hà Thúc Nhật, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán CDC Huế, cũng được cho phép quay trở lại cơ quan này để làm việc.

Theo ông Tuấn, Sở đã có thông báo vào ngày 8-8 về việc bố trí việc làm cho hai cá nhân trên. Tuy nhiên, cơ quan đang đối chiếu các quy định pháp luật để bố trí công việc.

Việc bố trí lại công việc là do Sở Y tế tỉnh căn cứ vào quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với hai bị can nói trên do Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành.

Như PLO đã đưa tin, trước đó, vào tháng 2-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

NGUYỄN DO